蚤の市「オールドニューマーケット」日本橋・コレド室町仲通りで、アクセサリーや暮らしの道具約90店舗

蚤の市「第29回 オールドニューマーケット(OLD NEW MARKET) in 日本橋仲通り」が、2024年11月23日(土)・24日(日)に東京・コレド室町仲通りにて開催される。

コレド室町仲通りの蚤の市「オールドニューマーケット」

“古き良き文化”をテーマに掲げる「オールドニューマーケット」は、日本橋のコレド室町仲通りを舞台に毎月行われる人気の蚤の市。仲通りに並ぶ提灯の下に、選りすぐりの商品を揃えた多数の店舗が出店する。

24年11月は2日間で50店ずつ出店

開催第29回目を迎える今回は「今昔交差点、集う50のわびとさび」をキャッチコピーに、各日約50組ずつの出店者が登場。身に纏うことで輝きを放つ装身具(アクセサリー)や、日々の生活を豊かに整えてくれる暮らしの道具を中心に、時代を超えて継承されてきたアンティーク、ドライフラワーや観葉植物などが販売される。

開催概要

「第29回 オールドニューマーケット(OLD NEW MARKET) in 日本橋仲通り」

開催日:2024年11月23日(土)・24日(日)

※雨天中止。

時間:12:00〜17:00

会場:コレド室町仲通り(東京都中央区日本橋室町2丁目2-1)



<出店者>

■11月23日(土)

〜​装身具〜

銀工房mariko/Lilija jewelry/柊屋-ひらぎや-/GrassFour/MAKKO/Boite de maco/Em7/Fuchsia.Jewelry/shinekirari/3みっつ/Serendipity/Ilenia Oceanside/イトシゴト/atelier-nami/IROCHIKA/...ellipsis/kii./アンティーク クリーシェ/Zenco/RAZA/-絲-

​〜暮らしの道具〜

TAGLICH/Fluffy/枇杷木 一樹/siro/平井孝佳/gururi/chopit/装花草庵/Roule/Chérie COCO/BaHaR/mokurendo/Nunc aut numquam/NORTH WITCH/山口未来/soeru craft/EMI工房/ふたば工房/いなこさら/日本の手仕事の店 ちゃらっぽこ/sayanonuinui/新潟百貨店

〜植物〜

Kinote dried flowers/tocolier

〜​アンティーク〜

紺屋だるま/マイフェバ/anonimo/Red Barrow/Koy studio



■11月24日(日)

〜​装身具〜

VIAN/Kaikea/LAFS art/HAru_season/uiny by nakamurayui/tiacorsage/GrassFour/Boite de maco/Em7/pomponner/3みっつ/VENDEMMIA arte orafa/イトシゴト/Dhire dhire wala/fugue/hutan/hakumokuren/ERI HORI JEWELRY/atelier lis./moon scape/アンティーク クリーシェ/marimello/by m。/Emizoku by Eg/studio Lemon & Lime/MapleBuckets

​〜暮らしの道具〜

あだん/染め屋ひよこまめ/フェアアイルニット工房am/革細工らでぃっしゅ/amenez-moi!/emoemo/A.C.M Leathers/Candle le couer/agnit/BaHaR/mokurendo/Nunc aut numquam/NORTH WITCH/Avani +/流しの洋裁人/studio kirin/ふたば工房/Kurome/新潟百貨店

〜植物〜

atelier mieux/neem/ゆずのき多肉植物

〜​アンティーク〜

mamie Jo brocante/Red Barrow/Roots66 (R69)

