蚤の市「オールドニューマーケット」日本橋・コレド室町仲通りで、アクセサリーや暮らしの道具約90店舗
蚤の市「第29回 オールドニューマーケット(OLD NEW MARKET) in 日本橋仲通り」が、2024年11月23日(土)・24日(日)に東京・コレド室町仲通りにて開催される。
コレド室町仲通りの蚤の市「オールドニューマーケット」
“古き良き文化”をテーマに掲げる「オールドニューマーケット」は、日本橋のコレド室町仲通りを舞台に毎月行われる人気の蚤の市。仲通りに並ぶ提灯の下に、選りすぐりの商品を揃えた多数の店舗が出店する。
24年11月は2日間で50店ずつ出店
開催第29回目を迎える今回は「今昔交差点、集う50のわびとさび」をキャッチコピーに、各日約50組ずつの出店者が登場。身に纏うことで輝きを放つ装身具(アクセサリー)や、日々の生活を豊かに整えてくれる暮らしの道具を中心に、時代を超えて継承されてきたアンティーク、ドライフラワーや観葉植物などが販売される。
開催概要
「第29回 オールドニューマーケット(OLD NEW MARKET) in 日本橋仲通り」
開催日：2024年11月23日(土)・24日(日)
※雨天中止。
時間：12:00〜17:00
会場：コレド室町仲通り(東京都中央区日本橋室町2丁目2-1)
＜出店者＞
■11月23日(土)
〜装身具〜
銀工房mariko／Lilija jewelry／柊屋-ひらぎや-／GrassFour／MAKKO／Boite de maco／Em7／Fuchsia.Jewelry／shinekirari／3みっつ／Serendipity／Ilenia Oceanside／イトシゴト／atelier-nami／IROCHIKA／...ellipsis／kii.／アンティーク クリーシェ／Zenco／RAZA／-絲-
〜暮らしの道具〜
TAGLICH／Fluffy／枇杷木 一樹／siro／平井孝佳／gururi／chopit／装花草庵／Roule／Chérie COCO／BaHaR／mokurendo／Nunc aut numquam／NORTH WITCH／山口未来／soeru craft／EMI工房／ふたば工房／いなこさら／日本の手仕事の店 ちゃらっぽこ／sayanonuinui／新潟百貨店
〜植物〜
Kinote dried flowers／tocolier
〜アンティーク〜
紺屋だるま／マイフェバ／anonimo／Red Barrow／Koy studio
■11月24日(日)
〜装身具〜
VIAN／Kaikea／LAFS art/HAru_season／uiny by nakamurayui／tiacorsage／GrassFour／Boite de maco／Em7／pomponner／3みっつ／VENDEMMIA arte orafa／イトシゴト／Dhire dhire wala／fugue／hutan／hakumokuren／ERI HORI JEWELRY／atelier lis.／moon scape／アンティーク クリーシェ／marimello／by m。／Emizoku by Eg／studio Lemon & Lime／MapleBuckets
〜暮らしの道具〜
あだん／染め屋ひよこまめ／フェアアイルニット工房am／革細工らでぃっしゅ／amenez-moi!／emoemo／A.C.M Leathers／Candle le couer／agnit／BaHaR／mokurendo／Nunc aut numquam／NORTH WITCH／Avani +／流しの洋裁人／studio kirin／ふたば工房／Kurome／新潟百貨店
〜植物〜
atelier mieux／neem／ゆずのき多肉植物
〜アンティーク〜
mamie Jo brocante／Red Barrow／Roots66 (R69)
【写真付きで読む】蚤の市「オールドニューマーケット」日本橋・コレド室町仲通りで、アクセサリーや暮らしの道具約90店舗