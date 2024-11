JR東京駅構内のエキナカ商業施設「グランスタ東京」の地下1階銀の鈴エリアに、新しいスイーツゾーンが2024年9月13日にオープンした。今話題のパティシエ、シェフが手掛ける新業態や、SNS等で話題のブランド初の常設ショップ、グランスタ東京限定新ブランドなどスイーツ好きも唸るこだわりのブランドが東京駅に集結。いわゆる“東京駅土産”から脱却し、スイーツ好きの人やセンスのある手土産を探しているオフィスワーカーなどが、じっくり選んで何度もリピートしたくなるようなスイーツショップとは、一体どのような店舗なのだろうか?今回は、新スイーツゾーンの狙いや「Essence Selection」というリニューアルコンセプトなどについて、グランスタ東京の担当者に聞いてみた。

グランスタ東京にオープンした新スイーツゾーン

クラフトフィナンシェ(1個300円〜)

「Brick bake bakers by Pâtisserie ease」シェフパティシエの大山恵介さん

Mr. CHEESECAKE Petit Cookies & Cream / S(1個837円)

「Mr. CHEESECAKE」シェフの田村浩二さん

ペタルマホガニー(6400円)

「shodai bio nature」シェフパティシエの小代智紀さん

フールセック・アソルティ缶(8個入り) 東京駅限定(1600円)

「アトリエうかい」シェフパティシエの鈴木滋夫さん

季節・旬のフルーツを使用したタルティミニ各種(1ホール 600円〜)

――銀の鈴エリアの新スイーツゾーンのオープンに関して、意図や狙い、ターゲットについて教えてください。新スイーツゾーンをオープンするにあたり、グランスタ東京の利用客の幅を広げるべく、いわゆる“東京駅土産”ではないスイーツブランドを選定し、取りそろえました。全10ショップ中、なんと8ショップがグランスタ東京初出店です。独自性・話題性のあるスイーツブランドを中心としたゾーンにすることで、これまでなかなかグランスタ東京をご利用いただけていなかったお客様に何度も足を運んでいただけるようなスイーツゾーンを目指しています。旅行のときだけでなく、より日常的にグランスタ東京をご利用いただきたく、オフィスワーカーを含めた東京近郊にお住いの方をメインターゲットとしています。――「Essence Selection」というリニューアルコンセプトに込めた想いを教えてください。「ブランドが持つよさ、こだわり、ストーリーを大切にしながら表現し、お客様が日常にも特別な日にも立ち寄りたい気持ちになるような洗練された商品の集まる場所」という想いを込め、「本質」「真髄」等の意味をもつ「Essence」を含めたコンセプトとしました。――各店舗でグランスタ限定商品を販売されるそうですが、その開発に向けて苦労した点などあれば、どうクリアしたかとあわせて教えてください。限定商品開発については、要冷蔵菓子の取り扱いがメインのブランドが多く、利用シーンが限られてしまうという課題がありました。そこで、幅広いシーンで利用していただけるよう、ブランドらしさを大事にした日持ちのする焼き菓子などの開発を共同で行いました。■グランスタ担当者が選ぶ人気のグランスタ東京限定スイーツ5選!隣接の和菓子ゾーンに同日オープンした、東京を代表する和菓子ブランド2ショップも合わせ、全12ショップで、グランスタ東京限定商品が新発売された。今回は、グランスタ東京限定スイーツの中で人気の商品をグランスタの担当者に5つ選んでもらった。また、一部ショップについては、オープンに携わったシェフのコメントも合わせて紹介!■1:Brick bake bakers by Pâtisserie ease【グランスタ東京限定商品 詳細】・商品名:クラフトフィナンシェ・価格:1個300円〜・消費期限:購入日を含めた3日以内――本限定商品のこだわりを教えてください。店内で焼き上げた、全8フレーバーの焼きたてのフィナンシェです。見た目、味、食感すべてにこだわり、お持ち帰りニーズの多いエキナカに対応し時間が経っても100パーセントのおいしさを届けてくれます。焼きたて限定のフレーバーとしては、ピスタチオとマロンをご用意。形は東京駅のレンガ型をイメージしており、焼きたてならではのアーモンドの香り・バターの香りとふんわりとした口当たりから、時間が経つことでしっとりとした味わいまで、さまざまな味わいを楽しんでいただけます。【シェフパティシエ 大山恵介氏 コメント】Pâtisserie easeの3号店として、ブランドのシグネチャーであるフィナンシェを中心としたベイクショップをオープンしました。グランスタ東京店オリジナルの配合で、どのタイミングで食べても100パーセントおいしいフィナンシェを目指しました。店内併設のオーブンで焼き上げたフィナンシェは時間の経過ともに食感が変化していくので、ぜひお好みの食感を見つけてください。■2:Mr. CHEESECAKE【グランスタ東京限定商品 詳細】・商品名:Mr. CHEESECAKE Petit Cookies & Cream / S・価格:1個837円・賞味期限:購入日から3日程度――本限定商品のこだわりを教えてください。ブランド初の常設店からは、より食べやすいサイズにリニューアルしたカップタイプのチーズケーキにグランスタ東京限定フレーバー「クッキークリーム」が登場しました。フランスの伝統的なクッキーであるガレットブルトンヌをカカオ風味に仕上げ、そこへ塩を少量加えることで、甘味と塩味、そしてバターの豊かな風味をバランス良く感じていただけます。生地のベースにはマスカルポーネとバニラを使用し、ガレットブルトンヌを引き立てるやさしい味わいに仕上がっています。【シェフ 田村浩二さん コメント】日本の中心、東京駅グランスタ東京にブランド初となる常設ストアをオープンしました。ブランドは知っていたけど食べたことがなかった人や、ブランドを知らなかった人にも気軽にご利用いただけるようMr. CHEESECAKEのシグネチャーフレーバー「Classic」をイメージした焼き菓子もご用意しました。グランスタ東京は観光客からオフィスワーカーまでさまざまな人が利用される場所。多くの方にMr. CHEESECAKEの提案する“余白のある時間”、“豊かな時間”を楽しんでいただけたらと思います。■3:shodai bio nature【グランスタ東京限定商品 詳細】・商品名:ペタルマホガニー・価格:6400円・賞味期限:製造日より120日――本限定商品のこだわりを教えてください。「ペタル」と言えばカラフルなものの印象が強いですが、グランスタ東京限定商品の「ペタルマホガニー」はブラウンのグラデーションカラー。シックで洗練されたイメージに仕上がっています。パリっとした食感と口の中に入れた瞬間からやさしい口どけで、素材本来のおいしさと香りをご堪能いただけます。ライスミルクを使用したやさしい味わいと、木苺、抹茶、ミント、柚子など6種類の風味が味わえます。【シェフパティシエ 小代智紀さん コメント】shodai bio natureのスイーツは極力小麦粉を使用しない、プラントベースのものに切り替えていく、など身体にやさしい素材にこだわっています。ご自分用にはもちろんですが、ギフトにもおすすめです。ギフトは自分の価値観を贈るもの。贈る相手の健康のことを考えて、shodai bio natureのスイーツを選んでいただけたらうれしいです。老若男女、国内外を問わずあらゆる人が往来する東京駅で、私たちの商品をきっかけに、少しでも多くの方にオーガニックの大切さを知っていただけることができればと思います。■4:アトリエうかい【グランスタ東京限定商品 詳細】・商品名:フールセック・アソルティ缶(8個入り) 東京駅限定・価格:1600円・消費期限:製造日から60日――本限定商品のこだわりを教えてください。グランスタ東京限定デザインのクッキー缶。グランスタ東京でしか買えない注目商品です。中身は個包装になっており、封を開けた瞬間から漂う芳醇な香りやバターの豊かな風味に、みずみずしいジャムの果実感など、それぞれのクッキーが持つ魅力を細部まで感じ取っていただけます。【グランシェフパティシエ 鈴木滋夫さん コメント】グランスタ東京店では初の試みとして、個包装のクッキーを1枚から販売します。ご自分用に、ギフト選びの際の参考にご利用いただければと思います。また、店舗デザインにもこだわり、東京駅の歴史を感じるデザインにしました。商品だけでなく店舗空間から始まる私たちの“おもてなし”をぜひお楽しみください。■5:AM STRAM GRAM nobolyquedaly【グランスタ東京限定商品 詳細】・商品名:季節・旬のフルーツを使用したタルティミニ各種(東京駅限定)・価格:1ホール 600円〜・消費期限:購入日当日(商品により翌日)――本限定商品のこだわりを教えてください。AM STRAM GRAMはタルト専門店です。店名はフランスの子どもの数え歌「AM STRAM GRAM どれにしようかな? PIC 決〜めた!」から。グランスタ東京店は「上り下り」をコンセプトとし、日本各地の食材の旬を追いかけ「ノボリクダリ」し、その食材を仕入れ(=ノボリ)、使用したサクサクのタルトをご提供(=クダリ)します。弾む気持ちでお選びいただけるよう、心を込めてご用意しています。グランスタ東京限定で販売するのは、タルトレットほど小さくなく、タルト生地やクリーム、フルーツそれぞれの存在感が際立つ絶妙のサイズ(直径6センチ程度)で仕立てた「タルティミニ」。東京駅をハブに、食材の旬を「ノボリクダリ」して追いかけながら、季節や生産地に特化したさまざまなフルーツを当日に焼いた生地とともに小ぶりなタルトに仕立ててご提案していきます。※販売は11時からになります。※商品は季節によって異なります。また、商品のサイズについても時期により変更する場合があります。――新スイーツゾーンのオープン後の売れ行きや反響など可能な範囲で教えてください。多くのメディアでのご紹介やWEB・SNSでの口コミの効果もあり、どの店舗も連日多くのお客様にご利用いただいております。旅行者の手土産はもちろん、近隣のオフィスワーカーの人は自分へのご褒美としてご購入されているのも多くお見かけいたしました。なかでも「Brick bake bakers by Pâtisserie ease」は週末や3連休には行列ができるほどご好評をいただいております。――最後に一言お願いします。全10ショップ中、グランスタ東京初出店の8ショップ、なかでもパティシエやシェフの手がける新業態や、今までエキナカや商業施設に出店したことのないショップには特にご注目いただきたいです。どのショップも素材にこだわり、人の手がかかった、珠玉の商品ばかりです。ぜひ、新スイーツゾーンでお買い物をお楽しみください。グランスタ東京にオープンした新スイーツゾーンは、こだわりが詰まったスイーツブランドが全10店舗出店。今回紹介した店舗以外にもグランスタ東京限定の新ブランドやエキナカ初出店のスイーツブランドなど、普段あまり出合うことのないスイーツと巡り合うことができる。旅行で東京駅を訪れる人だけでなく、普段から東京駅を利用する人も、自分へのちょっとしたご褒美や少し特別な手土産を探しに訪れてみてはいかがだろうか?【「グランスタ東京」新スイーツゾーン詳細】■場所東京都中央区丸の内1-9-1JR東京駅 地下1階改札内 グランスタ東京 銀の鈴エリアアクセス:JR東京駅 八重洲地下中央口すぐ■店舗(常設10ショップ)<新規オープン(8ショップ)>Brick bake bakers by Pâtisserie ease/Mr. CHEESECAKE/shodai bio nature/アトリエうかい/AM STRAM GRAM nobolyquedaly/枸櫞/an and an/カヌレリテ<リニューアルオープン(2ショップ)>BURDIGALA TOKYO/Fairycake Fair■営業時間平日・土 8時〜22時日・祝日 8時〜21時※営業時間は変更となる場合があります。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。文=平岡大和