¡Ú¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ÛTHE ALFEE41Ç¯¤Ö¤ê¤Ï»Ë¾åºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯¡Ö½é¤âÆ±Á³¡£Âç¤¤Ê·®¾Ï¡×£²ÅÙÌÜ½Ð¾ì
NHK¤Ï19Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎÆ±¶É¤Ç¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸á¸å7»þ20Ê¬¡Ë¤Î½Ð¾ì¼ÔÈ¯É½²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖTHE ALFEE¡×¤¬1983Ç¯¡Ê¾¼58¡Ë°ÊÍè¡¢41Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯8·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ºù°æ¸¡¢ºäºê¹¬Ç·½õ¡¢¹â¸«Âô½ÓÉ§¤Î3¿Í¤Ï·ëÀ®°ÊÍè¡¢¶ì³Ú¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿ÃçÎÉ¤·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢83Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥á¥ê¡¼¥¢¥ó¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
3¿Í¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¡Ö41Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï½é½Ð¾ì¤âÆ±Á³¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê·®¾Ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡Ä¹Ç¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¿¤á¤Ë¤â¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ50Ç¯Êª¤Î¥Ð¥ó¥É¤ÎÍ¦»Ñ¤ò¤ª¸«¤»½ÐÍè¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£