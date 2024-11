【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■4周年記念ライブへの想いと、互いの人物評を語ったインタビューも掲載

櫻坂46の藤吉夏鈴と守屋麗奈が、11月19日発売の『FLASH』で表紙&巻頭グラビアを飾っている。

非常に珍しいペアでのグラビアは洋館を舞台に展開。

インタビューでは、櫻坂46として4年間進んできた手応えと、11月23日・24日にZOZOマリンスタジアムで開催される4周年アニバーサリーライブへの想い、またお互いの人物評を大いに語った10ページとなっている。

(C)光文社/週刊FLASH PHOTO BY 横山マサト

書籍情報

2024.11.19 ON SALE

『FLASH』

ライブ情報

櫻坂46『4th YEAR ANNIVERSARY LIVE』

11/23(土)千葉・ZOZOマリンスタジアム

11/24(日)千葉・ZOZOマリンスタジアム

リリース情報

2024.10.23 ON SALE

SINGLE「I want tomorrow to come」

櫻坂46 OFFICIAL SITE

https://sakurazaka46.com/