ÀîºêËãÀ¤¡¢21ºÐÇ¯²¼ºÊ¤È¥¥¹Äà¤ê¤Ø¡ª¡¡°¦ºÊ¤Î¼êÎÁÍý¤âÈäÏª¤·¡Ö¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤·¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¡×
¡¡10·î¤ËºÆº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÀîºêËãÀ¤¡Ê61¡Ë¤¬19Æü¡¢¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤ÇÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î²Ö²»¤µ¤ó¡Ê40)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Àîºê¤Ï¡ÖºÇ¶á²¶¤âÄà¤ê¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤ÆÍè¤¿¤è¤¦¤Ç¤³¤Î´Ö²Ö²»¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÄà¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿2Æü¸å¤Ë²Ö²»¤Ï»Å»ö¤Ç¥¥¹Äà¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Á¥¾å¤Ç²Ö²»¤µ¤ó¤È¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¦¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÇÄà¤Ã¤¿¥¥¹¡¡¤¢¤Ã¤Û¡¼¤¤¡ª¡ª¥¥¹¤òÎÁÍý¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤·¡¢²Ö²»¤µ¤ó¤Î¼êÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤âÈäÏª¡£¡Ö¾Æ¤¾¾Âû¤âÈþÌ£¤·¤¤¤«¤Ã¤¿¡¡¥»¥í¥ê¤äµÆ°ò¤ä¥ï¥«¥áÅù¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ø¥ë¥·¡¼¡¡¤½¤·¤Æ¥¥¹¤È¥È¥Þ¥È¤Î¥ì¥â¥ó¥Þ¥ê¥Í¡¡¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤·¤ÆÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡²Ö²»¤µ¤ó¤âÆ±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤³¤Î´ÖÄà¤Ã¤Æ¤¤¿¥¥¹¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¡¡Ã¸Çò¤Ê¤ªµû¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥»¤â¤Ê¤¯¿©´¶¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿¤ªÎÁÍý¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¿©ºà¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤Æ¼êÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Àîºê¤Ï1990Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¤Î¥«¥¤¥ä¤È·ëº§¡£2023Ç¯10·î¤ËÎ¥º§¤¬À®Î©¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯10·î14Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇºÆº§¤òÈ¯É½¡£¡Ö³§ÍÍ¤Ë¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤´¤È¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ·ó¤Í¤Æ¤«¤é¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤ÈÆþÀÒÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤ÈÈ¯É½¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÈà½÷¤È¾Ð´é¤¬°î¤ì¤ë²º¤ä¤«¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Öº£¸å¤È¤â¡¢²æ¡¹¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£