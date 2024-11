香港ディズニーランド・リゾートでは、2024年11月15日から“ディズニー・クリスマス2024”を開催!

クリスマスらしいコスチュームのディズニーキャラクターが登場しています。

2024年はファンタジー・ガーデンが、「YE OLDE CHRISTMAS MARKET」(THE OLD CHRISTMAS MARKET 古きクリスマスマーケット)に変身。

新コスチュームの「くまのプーさん」たちに会うことができます☆

香港ディズニーランド“ディズニー・クリスマス2024”「くまのプーさん」グリーティング

開催期間:2024年11月14日から

グリーティング場所:香港ディズニーランド/ファンタジーランド「ファンタジー・ガーデン」

2024年はファンタジー・ガーデンで新コスチュームの「くまのプーさん」たちがキャラクターグリーティングを実施。

ファンタジー・ガーデンは「YE OLDE CHRISTMAS MARKET」(THE OLD CHRISTMAS MARKET 古きクリスマスマーケット)に変身☆

ジンジャークッキーの飾り付けなどがされたかわいらしい古き良きクリスマスの雰囲気に染まっています。

2024年は新コスチュームで登場してくれる「くまのプーさん」たち。

「くまのプーさん」はサンタ帽と赤を基調にしたニットコスチューム。

「ピグレット」は王冠風のグリーンの帽子とマフラー姿。

「ティガー」は緑色のノースリーブと赤いマフラー姿。

「イーヨー」は赤と緑の長いマフラーを身につけています。

クリスマスカラーのかわいい装いで登場する「くまのプーさん」たち。

ぜひこのクリスマス期間限定に、かわいい100エーカーの仲間たちに会いに行ってくださいね!

取材協力:香港ディズニーランド・リゾート

https://www.hongkongdisneyland.com/ja/

As to Disney artwork, logos and properties: ©Disney

