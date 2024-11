「ほっかほっか亭」の期間限定キャンペーンとして「すみっコぐらし」グッズがもらえる「冬のすみっコぐらし キャンペーン」を開催!

今回は「すみっコ」たちの描き下ろしデザインのオリジナルウォーターボトルがプレゼントとして登場します☆

ほっかほっか亭「冬のすみっコぐらし キャンペーン」

開催期間:2024年12月1日(日)〜12月30日(月)

実施店舗:ほっかほっか亭店舗

※秋田県、宮城県、山梨県、関東地方、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県(淡路島除く)、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、中国地方、九州地方の各店

持ち帰り弁当事業のパイオニア「ほっかほっか亭」にて「冬のすみっコぐらし キャンペーン」を開催!

サンエックスの大人気キャラクター「すみっコぐらし」とコラボレーションした、6回目の冬キャンペーンです。

ほっかほっか亭の「すみっコぐらしべんとう」や「各種オードブル」「おかずトリオ」「キッズトリオ」に加え、新発売の「ほっかチキントリオ」など、総額税込み2,000円相当を購入すると、先着で好きなデザインのオリジナルウォーターボトル全5種からいずれか1つがもらえます☆

オリジナルウォーターボトルには、「すみっコ」たちが様々なほっかほっか亭のメニューを食べている、「完全オリジナル描きおろし」のイラストを使用。

お水はもちろん、スポーツドリンクなどの持ち運びにも便利な、5種類集めたくなるグッズです。

税込み2,000円相当の内訳は、「すみっコぐらしべんとう4コ」「オードブル1台」「ほっかチキントリオ1台」「キッズトリオ2台」「おかずトリオ2台」などの購入となります。

キャンペーン期間中、各店舗に設置しているシール台紙に、シール20点分を集めてください。

組み合わせは問われません。

※内容、金額は販売エリアによって異なります。画像は近畿地方のメニューです

さらに、「すみっコぐらしべんとう」のオリジナルパッケージ、バラン、おにぎりフィルムも12月中旬より順次、新しいデザインに変更されます。

おまけは、引き続きほっかほっか亭オリジナルデザインの「ダイカットステッカー」(全20種)です。

ほっかほっか亭公式アプリ「ほっかアプリ会員さま限定企画」

恒例のほっかほっか亭公式アプリ「ほっかアプリ会員さま限定企画」も実施!

オリジナル ウォーターボトルの個装箱の裏側に貼付されている応募シリアルコードを、ほっかアプリの特設ページに入力のうえ応募すると、抽選で計50名に「すみっコぐらし 巾着付きブランケット」がプレゼントされる企画です。

収納に便利な巾着袋が付いているため、持ち運びも便利。

また、ポンチョにもなる使いやすいグッズです。

もちろん、オリジナルデザインです☆

おいしいお弁当を食べて、かわいい「すみっコぐらし」のウォーターボトルがもらえるチャンス!

ほっかほっか亭の「冬のすみっコぐらし キャンペーン」は、2024年12月1日(日)から30日(月)までの期間限定で開催です。

※オリジナルウォーターボトルのお渡しは、12月30日(月)が最終日です。在庫は店舗に確認ください

※予約不要の商品についても調理に時間を要するため、事前の予約をおすすめします

※おかずトリオ、キッズトリオには1台購入につき、10点シール1枚が付いています

※各すみっコぐらしべんとうには1コ購入につき、5点シール1枚が付いています

※各店設置の専用台紙にシール20点分を集めると、オリジナルウォーターボトルを1つプレゼント

※「おかずトリオ」1台10点分と「すみっコぐらしべんとう」2コ10点分など、計20点分であれば商品の組み合わせは問いません

※シール貼付用の台紙は店舗名印のないものは無効。台紙の店舗名印の店舗でのみ景品との交換が可能です

