神取忍が還暦試合で不覚、ダンプ松本は流血勝利 ゆりやんも観戦…神取忍還暦祭り全試合結果
“ミスター女子プロレス”神取忍（６０）＝ＬＬＰＷ―Ｘ＝が１８日、東京・文京区後楽の東京ドームシティホールで記念イベント「神取忍還暦祭り〜人生もう１度、これからも真向勝負」を開催した。神取はメインイベントで、梅咲遙（ディアナ）、水波綾（フリー）と組んで堀田祐美子（Ｔ―ＨＥＡＲＴＳ）、中森華子（ＰＵＲＥ―Ｊ）、なつぽい（スターダム）組と対戦したが、１１分１２秒、中森の横入り式エビ固めで丸め込まれ逆転負け。女子プロレスを舞台にしたドラマ「極悪女王」（ネットフリックス）に出演したゆりやんレトリィバァ、えびちゃん、斎藤工らも観戦した。
以下は全試合結果。
◆「神取忍還暦祭り〜人生もう１度、これからも真向勝負」（１８日・東京ドームシティホール）
▽第１試合・ひなた乃彩デビュー戦
〇志真うた＝伊藤道場＝（６分４秒、ダイビングボディアタック→片エビ固め）ひなた乃彩＝ＬＬＰＷ―Ｘ＝
▽第２試合
〇ダンプ松本、薮下めぐみ＝フリー＝（５分４４秒、ボディプレス→体固め）渡辺智子＝フリー＝、キャサリン＝ＬＬＰＷ―Ｘ＝●
▽第３試合
〇アジャコング＝フリー＝、井上貴子＝ＬＬＰＷ―Ｘ＝、倉垣翼＝フリー＝（１２分５３秒、裏拳→片エビ固め）ウナギサヤカ＝ウナギカブキ＝、桜野美桜＝マーベラス＝、野崎渚＝フリー＝●
▽セミファイナル
〇ＮＯＲＩ＝ＬＬＰＷ―Ｘ＝（７分３７秒、延髄斬り→体固め）ビクトリア弓月＝マリーゴールド＝●
▽メインイベント
堀田祐美子＝Ｔ―ＨＥＡＲＴＳ＝、〇中森華子＝ＰＵＲＥ―Ｊ＝、なつぽい＝スターダム＝（１１分１２秒、横入り式エビ固め）神取忍＝ＬＬＰＷ―Ｘ〜●、梅咲遙＝ディアナ＝、水波綾＝フリー＝