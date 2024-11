アメリカンカジュアルダイニングチェーンTGI Fridaysが、日本上陸25周年とBlack Fridayを記念した期間限定の特別キャンペーンを実施!

大人気デザートの 「ブラウニーオブセッション」が、25%OFFで楽しめます☆

TGI FRIDAYS「Black Friday キャンペーン」

価格:733円(税込・通常価格979円)

期間:2024年11月18日(月)〜12月1日(日)

開催店舗:国内のTGI フライデーズ全12店舗

アメリカンカジュアルダイニングチェーンTGI Fridaysは、日本上陸25周年とBlack Fridayを記念して、期間限定で特別キャンペーンを実施!

大人気デザートの 「ブラウニーオブセッション」が、25%OFFで楽しめます。

ブラウニーオブセッションは、TGIフライデーズのアイコニックなデザートメニュー。

温かく濃厚なブラウニーに冷たいバニラアイスがトッピングされています。

さらに、リッチなチョコレートソースとキャラメルソースをたっぷりかけ、ナッツで仕上げた至福の一皿です。

心も体も温まるこのデザートは、「BROWNIE OBSESSION: TOO GOOD NOT TO SHARE(シェアせずにはいられないほど美味しい」という名にふさわしく、みんなでシェアして楽しむのに最適。

また、これからの年末パーティーシーズンに向けて、フライデーズ自慢のアメリカンフードとの組み合わせもおすすめです。

FRIDAYS SIGNATURE BURGER/フライデーズ シグネチャーバーガー

価格:2,013円(税込)

絶妙にシーズニングをしたビーフパテをフライデーズシグネチャーソースで絡め、クリスピーベーコン、モッツァレラチーズをトッピングしたバーガー。

フライデーズシグネチャーソースを添えて提供されます。

BABY BACK RIBS / ベイビーバック リブ

価格:ハーフサイズ 1,969円・フルサイズ 3,509円(税込)

ポークリブを骨から落ちてしまうほどやわらかく調理された一品。

特製BBQソースで仕上げ、フライドポテトとコールスローを添えて提供されます。

FRIDAYS THREE FOR ALL/フライデーズ スリー・フォー・オール

価格:2,959円(税込)

フライデーズの人気アペタイザーが集まった一皿。

バッファローウィング、ポテトスキン、フライドモッツァレラを楽しめます。

「ブラウニーオブセッション」をお得に楽しめる、日本上陸25周年とBlack Fridayを記念したキャンペーン。

TGI FRIDAYSの「Black Friday キャンペーン」は、2024年11月18日(月)から12月1日(日)の期間開催されます☆

パーティーコース早得10%OFFキャンペーン!TGIフライデーズ「HAPPY 25th ANNIVERSARY!」 パーティーコース早得10%OFFキャンペーン!TGIフライデーズ「HAPPY 25th ANNIVERSARY!」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ブラウニーオブセッションが25%オフに!TGI FRIDAYS「Black Friday キャンペーン」 appeared first on Dtimes.