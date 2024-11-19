スペースXは日本時間2024年11月19日に、「ファルコン9」ロケットによる打ち上げを実施しました。搭載されていたインド宇宙研究機関（ISRO）の通信衛星「GSAT-N2」は無事に軌道へ投入されたことが、同社のSNSや公式サイトにて報告されています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：ファルコン9（GSAT-N2）

ロケット：ファルコン9 ブロック5打ち上げ日時：日本時間 2024年11月19日3時31分【成功】発射場：ケープカナベラル宇宙軍基地（アメリカ）ペイロード：GSAT-N2（GSAT-20、CMS-03）

今回打ち上げられたファルコン9の第1段ブースターは、19回目の使用となります。これまでに、スターリンク衛星の打ち上げミッションに13回、さらにispace HAKUTO-R MISSION 1、SES-22、Amazonas-6、CRS-27、Bandwagon-1の打ち上げミッションにも使用されました。

【▲「GSAT-N2」打ち上げ直前のファルコン9ロケット（Credit: SpaceX）】

GSAT-N2 weighing 4700 kg has been injected into the desired Geo-synchronous Transfer Orbit (GTO) and ISRO’s Master Control Facility (MCF) has taken control of the satellite. Preliminary data indicates satellite in good health.

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— NSIL (@NSIL_India) November 18, 2024

GSAT-N2（GSAT-20、CMS-03）とは

GSATとは、インド宇宙研究機関（ISRO）が運用する通信衛星シリーズです。今回打ち上げられた「GSAT-N2」は、Kaバンドの高速通信衛星で、カーボンファイバー強化ポリマー（CFRP）を用いたモジュラーバスや電気推進技術が採用されています。

【▲ GSAT-N2（GSAT-20）の資料。ISROのホームページより引用（Credit: ISRO）】

関連リンク

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Source

Image Credit: SpaceXSpaceX - NSIL GSAT-N2 Mission

文／sorae編集部 速報班