スペースXは日本時間2024年11月19日に、「ファルコン9」ロケットによる打ち上げを実施しました。搭載されていたインド宇宙研究機関(ISRO)の通信衛星「GSAT-N2」は無事に軌道へ投入されたことが、同社のSNSや公式サイトにて報告されています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

ロケット:ファルコン9 ブロック5打ち上げ日時:日本時間 2024年11月19日3時31分【成功】発射場:ケープカナベラル宇宙軍基地(アメリカ)ペイロード:GSAT-N2(GSAT-20、CMS-03)

今回打ち上げられたファルコン9の第1段ブースターは、19回目の使用となります。これまでに、スターリンク衛星の打ち上げミッションに13回、さらにispace HAKUTO-R MISSION 1、SES-22、Amazonas-6、CRS-27、Bandwagon-1の打ち上げミッションにも使用されました。

GSAT-N2 weighing 4700 kg has been injected into the desired Geo-synchronous Transfer Orbit (GTO) and ISRO’s Master Control Facility (MCF) has taken control of the satellite. Preliminary data indicates satellite in good health.

