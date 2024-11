「Googleが『Pixel』ブランドの新製品としてついにハイエンドノートPC『Pixel Laptop』の開発に取り組んでいる」と、ニュースサイトのAndroid Headlinesが報じました。GoogleはノートPC向けOSとしてChrome OSを展開していますが、今後、Chrome OSとAndroidを統合する計画があり、Pixel Laptopには統合後の「PC版Android」が採用される可能性もあるようです。

Exclusive: Google Pixel Laptop in Development!https://www.androidheadlines.com/exclusive-google-pixel-laptop-development.htmlGoogle社内のメールのやりとりから、「ハイエンドノートPCの開発に取り組んでいる」ことがわかったとニュースサイトのAndroid Headlinesが報じました。開発コードネームは「Snowy」で、比較対象として「MacBook Pro」「Dell XPS」「Microsoft Surface Laptop」「Samsung Galaxy Chromebook」の名前が挙がっていたとのこと。Android Headlinesは、Googleが展開する「Pixel」ブランド初のノートPCになるということで「Pixel Laptop」と表現しています。「Pixel Laptop」開発プロジェクトは、すでにグリーンライトが出ており、専属チームが設置されているので開発は急速に進むことになる見込みです。なお、GoogleはノートPC向けOSとしてChrome OSを展開し、Chromebookに搭載しています。ニュースサイトのAndroid Authorityは、このChrome OSにAndroidの統合計画があると報じています。Google is transforming Chrome OS into Android - Android Authorityhttps://www.androidauthority.com/chrome-os-becoming-android-3500661/Chrome OSとAndroidは基本的には異なる端末で用いられていますが、重複分野であるタブレットではAppleのiPadに大きく遅れを取っています。Googleは20万人の従業員を抱える大企業なので、2つのOSの開発チームを抱えること自体は問題なさそうですが、iPadとの競争に挑むために適切なリソース管理を行うべく、2つのOSの統合を目指しているとのこと。なお、以前からChrome OSとAndroidの一本化はうわさされてきましたが、これまでに出たような「新OSへの統合」ではなく、Androidを残してChrome OS側が「完全移行」する形での統合になる見込みです。