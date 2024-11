革新的な交通量調査の解決策！BST クラウドAIカメラレンタルプラン

BSTは、AIカメラレンタルサービスとして、既存のエッジAIカメラレンタルプランに加えてクラウドAIカメラレンタルプランを新たにリリースしました。

BST クラウドAIカメラレンタルプラン

■新サービス名:クラウドAIカメラレンタルプラン

-小型カメラを複数台無料レンタル

-台数分のデータ解析費用のみで録画データを使用した交通量調査分析

■開始日:即時

■料金:初期費用0円、カメラレンタル費用は無料

(データ解析費用1台1日2,000円のみ、レンタルは、最短3日から可能)

■特徴:専用カメラ設置なしに、交通量調査等の分析を実現

複数台レンタル可能

初期費用不要、カメラレンタル費用不要、データ解析費用のみ

■オプションサービス:顧客で取得した録画データでの交通量調査等対応

▼AIカメラレンタルサービス紹介ページ: https://bstinc.co.jp/services/ai-camera/

この新プランでは、小型カメラを無料でレンタル(複数台可能)し、クラウド等に保存したカメラ台数分の録画データの分析費用のみで、高精度な交通量調査分析等を行うことができます。

この新サービスにより、これまでのサービスにてお客様から頂戴した声が反映でき、多様なニーズに応えることができます。

新プランの費用は、初期費用0円、カメラのレンタル代は無料です。

データ解析費用として1台1日分のデータ解析費用が2,000円となります。

革新的な交通量調査の解決策

AIカメラレンタルサービスのメリット

BSTが提供するAIカメラレンタルサービスは、通常の動画データのみで新規開店前の店舗や既存店舗のマーケティング戦略策定において、正確な交通量データを提供します。

このサービスにより、事業の失敗リスクを軽減し、より効果的なマーケティング手法の選定が可能になります。

従来の人力による調査と比較して、低コストで高精度なデータを取得できる点が最大の魅力です。

□新サービス:クラウドAIカメラレンタルプランによる可能性

BST株式会社が開始したクラウドAIカメラレンタルプランは、初期費用及びカメラレンタル費用0円、分析費用日額2,000円/台という手頃な価格で、高精度な交通量調査等が可能になります。

この新サービスを利用することで、新規出店の計画や既存店舗のマーケティング戦略をより効果的に立案できるようになります。

