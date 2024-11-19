¥×¥íÌîµåFAÀïÀþ¤ò¸¡¾Ú¡ªÄ¾¶á5Ç¯¤ÇºÇ¤âÁª¼ê¤ò¡Ö³ÍÆÀ¡¦Î®½Ð¡×¤·¤¿µåÃÄ¤Ï¡©
¹ÃÈå¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¤ÈÂç»³¤Î³ÍÆÀ¤òµð¿Í¤¬ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÀë¸ÀÁª¼ê¤¬11·î14Æü¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Ï9¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¸¢Íø¤ò¹Ô»È¤·¤¿¡£1¥·¡¼¥º¥ó¤Ç9¿Í¹Ô»È¤¹¤ë¤Î¤Ï2011Ç¯¡Ê12¿Í¡Ë°ÊÍè¤Îµ¬ÌÏ´¶¤Ç¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¿Í¤ÎÎ®¤ì¤¬À¹¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄ¾¶á5Ç¯´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëFAÀë¸ÀÁª¼ê¤Î³ÍÆÀ¡¦Î®½Ð¤ò¸¡¾Ú¡£¶áÇ¯¤Î·¹¸þ¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ä¤Ä¡¢º£¥ª¥Õ¤ÎÆ°¸þ¤â¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡Úµð¿Í¡ÛFAÀïÀþ¤Î¼çÌò¤Ø¡¡Âç»³¡¢¹ÃÈå¤Î¥À¥Ö¥ë³Í¤ê¤Ê¤ë¤«¡¡¡Ö¾¡»»¡×¤È¡Ö¥¡¼¥Þ¥ó¤ÎÂ¸ºß¡×
¢£Ä¾¶á5Ç¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡©
¡¡Ä¾¶á5Ç¯´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëFAÀë¸ÀÁª¼ê¤Î³ÍÆÀ¡¦Î®½Ð¤Î¿ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÊNPB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò»²¾È¡Ë¡£
º¸¤«¤é³ÍÆÀ¡¢Î®½Ð¡¢»ÄÎ±¤Î¿ô
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡4,2,0
ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡2,1,0
¥í¥Ã¥Æ 2,2,2
³ÚÅ·¡¡1,2,1
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡2,2,0
À¾Éð¡¡0,3,6
¡½¡½
µð¿Í¡¡2,0,0
ºå¿À¡¡0,0,2
DeNA¡¡0,3,2
¹Åç¡¡0,1,0
¥ä¥¯¥ë¥È¡¡0,0,1
ÃæÆü¡¡0,1,0
¡¡¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿·¹¸þ¤Ï¡¢°Ê²¼¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¦Á´ÂÎÅª¤Ë¥ÑµåÃÄ¤ÎÆ°¤¤¬À¹¤ó¡£À¾Éð°Ê³°¤Î¥Ñ5µåÃÄ¤Ç³ÍÆÀ¼ÂÀÓ¤¢¤ê
¡¦°ìÊý¤ÇÀ¾Éð¤ÏÀë¸À»ÄÎ±¤Î¥±¡¼¥¹¤òÂ¿¿ôºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¦¥»µåÃÄ¤Î³ÍÆÀ¼ÂÀÓ¤Ïµð¿Í°Ê³°¤Ê¤·
¡¦ºå¿À¤Ï³ÍÆÀ¡¿Î®½Ð¤È¤â¤Ë¥¼¥í¡£Àë¸À»ÄÎ±¤Î¤ß
¡¡¶ñÂÎ¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î³ÍÆÀ¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤ÏÁÛÄêÆâ¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£2Ç¯Á°¤Ë¶áÆ£·ò²ð¤òÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¡¢ºò¥ª¥Õ¤Ë¤Ï»³ÀîÊæ¹â¤òÀ¾Éð¤«¤é³ÍÆÀ¡£¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤ÎÂÇ¼Ô¤ò²ÃÆþ¤µ¤»¡¢º£µ¨¤Î4Ç¯¤Ö¤êÍ¥¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÆ°¤¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£Á°¼Ô¤Ï¿¹Í§ºÈ¤ÈÀ¾ÀîÎ¶ÇÏ¤ò²ÃÆþ¤µ¤»¡¢¸å¼Ô¤Ï´ñ¤·¤¯¤â¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÉú¸«ÆÒ°Ò¤È»³粼Ê¡Ìé¤ò³ÍÆÀ¡£FAÎ´À¹´ü¤Îº¢¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£»ñ¶âÎÏ¤Î¶¯¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ä¶¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Æ°ÜÀÒ¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎFAÎ´À¹´ü¤Ç¼çÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿µð¿Í¤Ï¡¢2020Ç¯¥ª¥Õ¤Ë³áÃ«Î´¹¬¤È°æÇ¼æÆ°ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤ß¡£¤È¤â¤ËÆ±¥ê¡¼¥°¤ÎDeNA¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥ÑµåÃÄ¤«¤é¤Î°ÜÀÒ¤Ï18Ç¯¤ÎÃºÃ«¶ä¿ÎÏ¯¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤Þ¤ÇÁÌ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¢£º£Ç¯¤ÎÀë¸À¼Ô¤ÎÆ°¸þ¤Ï¡©
¡¡¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤ÎÀë¸À¼Ô¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£ÊóÆ»¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤Ë¡¢Ä¾¶á5Ç¯´Ö¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤Ã¤¿·¹¸þ¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡Âç»³ÍªÊå¡Êºå¿À¡Ë¤È¹ÃÈåÂóÌé¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Î2¿Í¤¬¡¢ÃíÌÜÅÙ¡¦¾ò·ïÌÌ¤ÎÎ¾Êý¤ÇÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î´é¤È¤·¤Æ³èÌö¤ò¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½Ï¹Í¤ÎËö¤Ë¹Ô»È¤ò·èÃÇ¡£µð¿Í¤¬W³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤½¤é¤¯Àë¸À»ÄÎ±¤È¤ÎÆó¼ÔÂò°ì¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÁèÃ¥Àï¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤ÏÀÐÀîÉ¢ÂÀ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤ÎÆ°¸þ¤¬¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£Êä½þ¤Î¤Ê¤¤C¥é¥ó¥¯¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢5µåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ãæ¤Ç¤â¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¸ò¾Ä²ò¶ØÆü¤ËÂ®¹¶¥¢¥¿¥Ã¥¯¤È¡¢À¿°Õ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÐÌÚ±É¸ÞÏº¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤¬³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¶á¡¹¤ÇÂ¼¾å½¡Î´¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤¬´ûÄêÏ©Àþ¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢º¸¤ÎÆâÌî¼êÊä¶¯¤ÏµÞÌ³¡£¤«¤Ä¤ÆÁá°ðÅÄÂç¤Î¼çË¤¤À¤Ã¤¿ÃË¤¬¿ÀµÜ¤Ëµ¢´Ô¤¹¤ë¤«¡£
¡¡ÃæÆü¤«¤éFAÀë¸À¤·¤¿ÌÚ²¼ÂóºÈ¤ÈÊ¡Ã«¹À»Ê¤Ï¡¢¹ÃÈå¤äÀÐÀî¤ò³Í¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿µåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤½¤¦¡£Àë¸À»ÄÎ±¤ò´Þ¤á¡¢²ÄÇ½À¤Ï¿§¡¹¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¸¶¸ýÊ¸¿Î¡Êºå¿À¡Ë¤Ë¤ÏÀ¾Éð¤¬´Ø¿´¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ÆÀ¾Éð¤ÎµåÃÄ´´Éô¤¬FAÁèÃ¥Àï¤Î¸«Á÷¤ê¤òÌÀ¸À¡£»ÄÎ±¤ÎÌÜ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¡£
¡¡³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿¿ûÌîÃÒÇ·¡Êµð¿Í¡Ë¤ÏMLB°ÜÀÒ¤¬Ç»¸ü¡£Æ±¤¸¤¯³¤³°FA¤Î¶åÎ¤°¡Ï¡¡Ê¹Åç¡Ë¤ÏMLB°ÜÀÒ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸:ÈøÄ¥¤Ï¤¸¤á]