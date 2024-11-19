　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42634.84　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41421.14　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41247.39　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40420.79　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40406.99　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39910.55　　新値三本足陽転値
39890.08　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39859.94　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39392.84　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39359.36　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39017.20　　均衡表転換線(日足)
38984.77　　均衡表基準線(日足)
38954.21　　均衡表転換線(週足)
38828.65　　25日移動平均線
38651.94　　6日移動平均線
38550.92　　200日移動平均線
38472.49　　26週移動平均線

38414.43　　★日経平均株価19日終値

38378.69　　13週移動平均線
38297.94　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38099.36　　均衡表雲上限(日足)
37909.09　　75日移動平均線
37767.22　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37680.85　　均衡表雲上限(週足)
37364.53　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37236.51　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37085.04　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
36350.38　　ボリンジャー:-2σ(13週)
35787.71　　均衡表雲下限(週足)
35697.59　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35492.84　　均衡表雲下限(日足)
35336.23　　ボリンジャー:-3σ(13週)
34310.14　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　15.75(前日21.18)
ST.Slow(9日)　　23.31(前日34.08)

ST.Fast(13週)　 71.96(前日70.67)
ST.Slow(13週)　 75.06(前日74.63)

［2024年11月19日］

株探ニュース