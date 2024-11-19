

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42634.84 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41421.14 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41247.39 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40420.79 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40406.99 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39910.55 新値三本足陽転値

39890.08 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39859.94 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39392.84 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39359.36 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39017.20 均衡表転換線(日足)

38984.77 均衡表基準線(日足)

38954.21 均衡表転換線(週足)

38828.65 25日移動平均線

38651.94 6日移動平均線

38550.92 200日移動平均線

38472.49 26週移動平均線



38414.43 ★日経平均株価19日終値



38378.69 13週移動平均線

38297.94 ボリンジャー:-1σ(25日)

38099.36 均衡表雲上限(日足)

37909.09 75日移動平均線

37767.22 ボリンジャー:-2σ(25日)

37680.85 均衡表雲上限(週足)

37364.53 ボリンジャー:-1σ(13週)

37236.51 ボリンジャー:-3σ(25日)

37085.04 ボリンジャー:-1σ(26週)

36791.45 均衡表基準線(週足)

36350.38 ボリンジャー:-2σ(13週)

35787.71 均衡表雲下限(週足)

35697.59 ボリンジャー:-2σ(26週)

35492.84 均衡表雲下限(日足)

35336.23 ボリンジャー:-3σ(13週)

34310.14 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 15.75(前日21.18)

ST.Slow(9日) 23.31(前日34.08)



ST.Fast(13週) 71.96(前日70.67)

ST.Slow(13週) 75.06(前日74.63)



［2024年11月19日］



株探ニュース

