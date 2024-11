ENHYPEN『WALK THE LINE』アジアツアー開催決定！フィリピン、タイを回る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■タイでは、国内最大規模の会場に降り立つ!

ENHYPENが、アジアツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN ASIA』を開催することが決定した。

このアジアツアーは、2025年3月1日にフィリピンのブラカン(フィリピン・スポーツスタジアム)、6月21日にタイ・バンコク(ラチャマンカラ国立競技場)にて実施される。

ENHYPENは10月、韓国・高陽総合運動場メインスタジアムで3回目のワールドツアーの華やかな幕開けを飾って以来、これまで公開された『WALK THE LINE』の日程すべてをスタジアムとドーム公演で埋めている。

今回追加されたラチャマンカラ国立競技場は、タイ最大規模の会場。毎年ツアー規模を拡大しているENHYPENのグローバルな人気がうかがえる。

BELIFT LABは「ENGENE(ファンダム名)の皆さんの声援に応えるため、メンバー全員が万全の準備をしている」とし、「今後発表される他の地域の公演も期待してほしい」と伝えた。

ENHYPENはアジアツアーに先立ち、日本の3都市でドームツアーを開催。K-POPボーイグループでデビューから最速での3都市ドームツアーの開催となり、またしてもキャリアハイを更新する。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

リリース情報

2024.11.19 ON SALE

ALBUM『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』

韓国発売日:11月11日

2024.11.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「No Doubt(Japanese Ver.)」

2024.11.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「XO(Only If You Say Yes)(Japanese Ver.)」

ENHYPEN OFFICIAL SITE

https://enhypen-jp.weverse.io/