¡ÚÂîµå¡Û¡ÖÆüËÜ¤ÎÂîµå¤òÁË»ß¤¹¤ë¡×Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Â¹±Ïèµ¡õ²¦ÒØù¨¤ËàÇ¤Ì³á¤òÄÌÃ£
¡¡Âîµå¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°ÌÁª¼ê¤ÇÁè¤¦£×£Ô£Ô¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê£²£°Æü³«Ëë¡¢Ê¡²¬¡¦ËÌ¶å½£»ÔÎ©Áí¹çÂÎ°é´Û¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Å¸Ë¾µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÁÜ¸Ñ¡×¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Î½÷»ÒÂîµå¤ÎÂÐ·è¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤«¤éÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î£²¿Í¤Î¥¨¡¼¥¹Áª¼ê¡¢Â¹±Ïèµ¤È²¦ÒØ碰¤Ï¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Îº¸¾å¤È±¦²¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÍÌ¾¤ÊÆüËÜ¤ÎÂîµåÁª¼ê¤òÁË»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÇ¤Ì³¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¡¢Â¹±Ïèµ¤È²¦ÒØ碰¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡Â¹±Ïèµ¤Ï½à·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÄ¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡ÖÁ°²ó¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢½÷»ÒÃÄÂÎ·è¾¡¤Ç¤ÏÄ¥ËÜÈþÏÂ¤¬Â¹±Ïèµ¤òÇË¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¹±Ïèµ¤¬¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤¬º£Âç²ñ¤ÎÂç¤¤Ê¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²¦ÒØ碰¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Î»îÎý¤Ï½à·è¾¡¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤È¤¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÂîµå³¦¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ëÂçÆ£º»·î¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡¢°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Ä¡Ë¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤À¤í¤¦¡££±²óÀï¤ÇÂçÆ£º»·î¤È°ËÆ£ÈþÀ¿¤¬ÂÐÀï¤·¡¢¾¡¼Ô¤¬¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢²¦ÒØ碰¤ÏÆüËÜ¤ÎÂîµå¤Î½ÉÅ¨¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Àè·î¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢½÷»ÒÃÄÂÎÀï¤Ç¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Âîµå²¦¹ñ¤â·Ù²ü´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡¡