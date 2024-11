【[検証」RPGゲームに出てくるみたいな光輝くネコ転送装置を作ったら猫は中に入るの!?[猫ホイホイ]】11月19日 公開

ヤマト運輸は、Web動画「【検証】RPGゲームに出てくるみたいな光輝くネコ転送装置を作ったら猫は中に入るの!?【猫ホイホイ】」を、ヤマトグループ公式YouTubeチャンネルにて11月19日に公開した。

同社は、企業ロゴのモチーフである「クロネコ」をテーマにした「にゃんともゆる~い」情報エンタメ「クロネコみっけ」を展開している。今回は、検証シリーズの最新コンテンツとして、自由気ままに動く猫たちの行動を”本気”で検証する新Web動画として公開された。RPGゲームの世界に登場するような転送装置が登場し、本気で企画を遂行するスタッフたちと、自由な猫たちとの間に見られる“シュール”な空気感にも注目したい。

【検証】RPGゲームに出てくるみたいな光輝くネコ転送装置を作ったら猫は中に入るの!?【猫ホイホイ】

【新Web動画のストーリー】

「猫ホイホイ」とは、テープやロープなどを使って床に囲いを作ることで、猫が思わずその中に入ってしまうことを言い、通称、「ネコ転送装置」と言われています。しかし、“クロネコ”をトレードマークに掲げるヤマト運輸は「転送装置と謳うにはアナログすぎるのでは?!」と、常々思っていました。

そこで今回、スタッフが一丸となって、RPG ゲームにあるような光輝くワープゾーンを模した転送装置を”本気“で制作しました。果たして、猫たちは、畳の上に突如現れた異様な光を放つ転送装置の中に入っていくのでしょうか。

そして最後に、「転送装置で転送されているのでは?」と思うほどお荷物を早くお届けするヤマト運輸の「宅急便タイムサービス」を、検証に立ち会う首席判定員の、遠くで暮らす孫への思いを通して紹介します。

新Web動画の見どころ

突如出現する、光輝く転送装置に対する猫たちの自由なリアクション

ごく一般的な家庭の一角で、異質な存在感を示す転送装置に、猫たちはそれぞれ多種多様なリアクションをとり。転送装置に足を踏み入れることなくゲージに入ってしまうシエルちゃんや、囲いの枠を無視して装置を横切るコフレちゃん、異質な存在を遠く離れた部屋の隅からじっと見つめるポムちゃんなど、気まぐれな猫たちの愛らしい様子が見られる。

猫は転送装置の中に入るのか!?手に汗握る、緊張の瞬間

転送装置が完成し、いよいよ猫たちを呼び込み検証。“シーン”と静まり返った部屋で、猫たちの様子を、固唾(かたず)をのんで見守るスタッフと判定員たち。ついに、4匹目のベルちゃんが“スッと”装置の内側に入り、リラックスした様子で“エジプト座り”をする。

スタッフたちは驚きながら互いの手を握り、喜びを分かち合う。首席判定員は、「これがRPGだ」と誇らしい表情。猫が転送装置の中に入る、緊張の瞬間に注目したい。

気ままな猫たちの裏で繰り広げられるスタッフと首席判定員の仲睦まじい会話

ポムちゃん(6歳)の検証中、突然、首席判定員が「僕が6歳の頃はね、ガキ大将でね……。」と語り始める。続けて、それを聞いたスタッフの1人も、6歳の頃の様子を語り、会話が弾んでいく。首席判定員とスタッフが少しずつ距離を縮めていく、微笑ましい会話劇と共に、愛らしい猫たちの様子が楽しめる。

宅急便タイムサービスについて

宅急便タイムサービスは、空機などを利用して、遠方にも翌日配達が可能なサービス。翌日10時までの配送指定が可能となっている。(一部地域を除く)。利用には、宅急便料金とは別にオプション料金がかかる。また、クール宅急便・宅急便コレクトなど他の配送サービスとの併用はできない。発送は、セールスドライバーによる集荷、またはヤマト運輸営業所への持ち込みとなる。

□「宅急便タイムサービス」のページ

※取扱店やコンビニエンスストアからの発送はできません。

サービスの3つの特長

POINT1

宅急便が翌日配送できないエリアにも、翌日配送が可能。

※地域ごとにお取り扱いの有無、お預かり締め切り時間、配達可能なエリアは異なります。事前にお近くの営業所もしくはサービスセンターにお問い合わせください。

POINT2

翌日10時までのお届け指定が可能。

※一部地域は翌日17時となります。事前にお近くの営業所もしくはサービスセンターにお問い合わせください。

POINT3

個人や法人を問わず、セールスドライバーの集荷またはヤマト運輸営業所への持ち込みで利用できる。

