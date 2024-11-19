中国・福建省武夷山市で「百家茶席」、茶を巡る交流の場に

18日、百家茶席でお茶を楽しむ来場者。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）

【新華社武夷山11月19日】中国福建省武夷山市天心村で18日、240人以上を収容できる「百家茶席」が国内外の茶愛好家を迎えた。21日までの会期中、来場者は地元住民が選んだお茶を堪能できる。

天心村は地理的条件と気候に恵まれ、優良品種が豊富な歴史ある茶産地として知られている。

中国・福建省武夷山市で「百家茶席」、茶を巡る交流の場に

18日、百家茶席でお茶を楽しむ来場者。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）

中国・福建省武夷山市で「百家茶席」、茶を巡る交流の場に

18日、百家茶席でお茶を楽しむ来場者。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）

中国・福建省武夷山市で「百家茶席」、茶を巡る交流の場に

18日、百家茶席でお茶を楽しむ来場者。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）

中国・福建省武夷山市で「百家茶席」、茶を巡る交流の場に

18日、お茶を入れる武夷山市天心村の住民。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）

中国・福建省武夷山市で「百家茶席」、茶を巡る交流の場に

18日、百家茶席でお茶を楽しむ来場者。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）

中国・福建省武夷山市で「百家茶席」、茶を巡る交流の場に

18日、百家茶席でお茶を楽しむ来場者。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）

中国・福建省武夷山市で「百家茶席」、茶を巡る交流の場に

18日、お茶を入れる武夷山市天心村の住民。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）

中国・福建省武夷山市で「百家茶席」、茶を巡る交流の場に

18日、お茶を入れる武夷山市天心村の住民。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）

中国・福建省武夷山市で「百家茶席」、茶を巡る交流の場に

18日、百家茶席でお茶を楽しむ来場者。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）