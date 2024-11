GLAYが『第75回NHK紅白歌合戦』に出場することが決定。25年ぶりの出場の知らせにTERUとHISASIも反応し、ファンは歓喜の声を上げている。

25年ぶりの出場!GLAYのTERU、HISASHIのコメント

■GLAY25年ぶりの紅白出場にHISASIとTERUがコメント、ファンも「嬉しくて涙が出ました」

2024年にデビュー30周年を迎え、10月からアリーナツアー、『GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025“Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO』を開催中のGLAY。

GLAYはこれまで1997年に「HOWEVER」で初出場、1998年に「誘惑」、1999年「サバイバル」で3回の『紅白歌合戦』出場を果たしており、今回は25年ぶり4回目の出場となる。

バンドの公式X(Twitter)に出場を知らせる投稿がされると、その投稿を引用して、まずHISASHIが「♪紅白♪」と出場への喜びを感じさせるコメントを投稿。

さらに、TERUも同じく公式の投稿を引用し、「何年ぶりでしょうか???よろしくお願いします!!」と、久しぶりの出場に向けた気合を感じさせるコメントを投稿した。

今年の紅白のテーマは「あなたへの歌」。25年ぶりに『紅白歌合戦』の舞台に立つGLAYがどんなステージを届けてくれるのか期待が高まっている。

これらの投稿に「に、25年振り・・・?!」「絶対みます!!」「震えながら待ちます!」「ファンになって初めての紅白です!嬉しい!」「嬉しくて涙が出ました」「特別な大晦日が迎えられそう」「最高の年末になります!!」とファンの歓喜の声が寄せられている。