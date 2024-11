Introducing Perplexity Shopping: a one-stop solution where you can research and purchase products. It marks a big leap forward in how we serve our users - empowering seamless native actions right from an answer. Shopping online just got 10x more easy and fun. pic.twitter.com/gjMZO6VIzQ— Perplexity (@perplexity_ai) November 18, 2024

AI検索エンジンのPerplexityが2024年11月18日に、ワンクリックで商品を購入できる機能「Buy with Pro」や写真を使った商品検索機能「Snap to Shop」を発表しました。Shop like a Pro: Perplexity’s new AI-powered shopping assistant◆Buy with Pro「Buy with Pro」では、Perplexityでの検索結果に表示される一部の販売業者の製品に「Buy with Pro」のオプションが表示されるようになります。あらかじめ配送先と請求先情報を設定しておけば、「Buy with Pro」ボタンをクリックして注文するだけで購入が完了し、Perplexityがその後の手続きを代行してくれるとのこと。Perplexityは「Perplexityでお買い物していただいたお礼として、Buy with Proでの注文では送料が無料になります」と伝えています。

なお、Buy with Proで購入できない場合、販売者のウェブサイトにリダイレクトされます。また、記事作成時点で「Buy with Pro」はアメリカのPerplexity Proユーザーにのみ提供されています。◆Snap to ShopGoogleの検索機能「Googleレンズ」に似た「Snan to Shop」は、製品の写真をPerplexityにアップロードすることで、関連する製品を表示してくれるというサービスです。この機能を使えば、製品の説明や製品名が分からなくても、自分が探している製品を簡単に見つけることが可能です。◆AIによる製品オススメ機能Perplexityにショッピングについての質問をすると、正確で客観的な回答に加えて、オススメの商品と詳細をカード形式で表示してくれます。製品カードにはスポンサー広告が含まれておらず、AIが質問内容に応じてカスタマイズした候補を表示する仕組みを採用しているとのこと。Perplexityによると、この機能はShopifyなどのプラットフォームとPerplexityが統合することによって強化されており、Shopifyがアメリカで販売および出荷する製品に関する情報にアクセスすることができるそうです。この機能についてPerplexityは「簡単かつ分かりやすく製品を比較できるため、自分にとって最適な選択肢を素早く絞り込むことができます。今後は数え切れないほどの商品レビューを読む必要はありません」とアピールしています。なお、記事作成時点でこれらの機能はアメリカのユーザーにのみ提供されており、今後新たな市場に拡大する予定とのことです。