【ユーロ圏】

ユーロ圏経常収支（9月）18:00

予想 N/A 前回 315.0億ユーロ（季調済)



ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（10月）19:00

予想 2.0% 前回 2.0%（前年比)

予想 2.7% 前回 2.7%（コア・前年比)



【ハンガリー】

ハンガリー中銀政策金利（11月）22:00

予想 6.5% 前回 6.5%



【米国】

住宅着工件数（10月）22:30

予想 134.2万件 前回 135.4万件（住宅着工件数)

予想 -1.2% 前回 -0.5%（住宅着工件数・前月比)

予想 144.5万件 前回 142.5万件（142.8万件から修正）（住宅建築許可件数)

予想 1.3% 前回 -3.1%（-2.9%から修正）（住宅建築許可件数・前月比)



【カナダ】

消費者物価指数（CPI）（10月）22:30

予想 0.3% 前回 -0.4%（前月比)

予想 1.9% 前回 1.6%（前年比)



※予定は変更されることがあります。

外部サイト