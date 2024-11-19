¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎÂè2GK¤«¤éÂè3GK¤Ë¹ß³Ê¤Î²ÄÇ½À¡ÄÂàÃÄ¤¬±½¤µ¤ì¤ë¥±¥ì¥Ï¡¼¤ò¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬Ìó68²¯±ß¤Ç³ÍÆÀ¤Ø?
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬Íè²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÂåÉ½GK¥¯¥£¡¼¥Ó¡¼¥ó¡¦¥±¥ì¥Ï¡¼¤Î³ÍÆÀ¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¤¥®¥ê¥¹¡Ø¥¶¡¦¥µ¥ó¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¿·¤¿¤Ë¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÂåÉ½GK¥®¥ª¥ë¥®¡¦¥Þ¥Þ¥ë¥À¥·¥å¥Ó¥ê¤ò·Þ¤¨¤ëÍ½Äê¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½GK¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼¤ÎÉé½ý»þ¤Ë¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥±¥ì¥Ï¡¼¤À¤¬¡¢¥Þ¥Þ¥ë¥À¥·¥å¥Ó¥ê¤Î²ÃÆþ¤ÇÂè3GK¤Ë¹ß³Ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÂàÃÄ¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Í¥½¨¤Ê¼é¸î¿À¤ò¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÇä¤ë¤³¤È¤Ë¾è¤êµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÀßÄê¤·¤¿3500Ëü¥Ý¥ó¥É(Ìó68²¯4800Ëü±ß)¤ÎÉ¾²Á³Û¤ò¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬Ëþ¤¿¤¹¾ì¹ç¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥±¥ì¥Ï¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤ä¥Ê¥Ý¥ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤âÆ°¸þ¤òÃí»ë¡£¤¿¤À¡¢ËÜ¿Í¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¿·¤¿¤Ë¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÂåÉ½GK¥®¥ª¥ë¥®¡¦¥Þ¥Þ¥ë¥À¥·¥å¥Ó¥ê¤ò·Þ¤¨¤ëÍ½Äê¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½GK¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼¤ÎÉé½ý»þ¤Ë¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥±¥ì¥Ï¡¼¤À¤¬¡¢¥Þ¥Þ¥ë¥À¥·¥å¥Ó¥ê¤Î²ÃÆþ¤ÇÂè3GK¤Ë¹ß³Ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÂàÃÄ¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥±¥ì¥Ï¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤ä¥Ê¥Ý¥ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤âÆ°¸þ¤òÃí»ë¡£¤¿¤À¡¢ËÜ¿Í¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£