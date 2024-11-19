＜個人投資家の予想＞ 11月19日 15時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2134) 北浜ＣＰ 東証スタンダード
(3436) ＳＵＭＣＯ 東証プライム
(2586) フルッタ 東証グロース
(3967) エルテス 東証グロース
(9229) サンウェルズ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4499) スピー 東証スタンダード
(1605) ＩＮＰＥＸ 東証プライム
(4020) ビートレンド 東証グロース
(6752) パナＨＤ 東証プライム
(153A) カウリス 東証グロース
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2134) 北浜ＣＰ 東証スタンダード
(3436) ＳＵＭＣＯ 東証プライム
(2586) フルッタ 東証グロース
(3967) エルテス 東証グロース
(9229) サンウェルズ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4499) スピー 東証スタンダード
(1605) ＩＮＰＥＸ 東証プライム
(4020) ビートレンド 東証グロース
(6752) パナＨＤ 東証プライム
(153A) カウリス 東証グロース
出所：MINKABU PRESS