■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2134) 北浜ＣＰ　　　 東証スタンダード
(3436) ＳＵＭＣＯ　　 東証プライム
(2586) フルッタ　　　 東証グロース
(3967) エルテス　　　 東証グロース
(9229) サンウェルズ　 東証プライム

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4499) スピー　　　　 東証スタンダード
(1605) ＩＮＰＥＸ　　 東証プライム
(4020) ビートレンド　 東証グロース
(6752) パナＨＤ　　　 東証プライム
(153A) カウリス　　　 東証グロース


出所：MINKABU PRESS