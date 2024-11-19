＜個人投資家の予想＞ 11月19日 15時 ＜個人投資家の予想＞ 11月19日 15時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(2134) 北浜ＣＰ 東証スタンダード

(3436) ＳＵＭＣＯ 東証プライム

(2586) フルッタ 東証グロース

(3967) エルテス 東証グロース

(9229) サンウェルズ 東証プライム



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4499) スピー 東証スタンダード

(1605) ＩＮＰＥＸ 東証プライム

(4020) ビートレンド 東証グロース

(6752) パナＨＤ 東証プライム

(153A) カウリス 東証グロース





出所：MINKABU PRESS



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