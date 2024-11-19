東証グロース（大引け）＝値上がり優勢、エルテス、ＧＭＯ－ＦＧがS高 東証グロース（大引け）＝値上がり優勢、エルテス、ＧＭＯ－ＦＧがS高

19日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数388、値下がり銘柄数163と、値上がりが優勢だった。



個別ではエルテス<3967>、ＧＭＯフィナンシャルゲート<4051>、かっこ<4166>、デ・ウエスタン・セラピテクス研究所<4576>、アジャイルメディア・ネットワーク<6573>など6銘柄がストップ高。クリングルファーマ<4884>、Ｔ．Ｓ．Ｉ<7362>は一時ストップ高と値を飛ばした。Ｈｍｃｏｍｍ<265A>、アンビション ＤＸ ホールディングス<3300>、フィスコ<3807>、シェアリングテクノロジー<3989>、プレイド<4165>など12銘柄は年初来高値を更新。リニューアブル・ジャパン<9522>、ＢＢＤイニシアティブ<5259>、ＲＯＸＸ<241A>、ジャパンＭ＆Ａソリューション<9236>、オルツ<260A>は値上がり率上位に買われた。



一方、ジンジブ<142A>、トランスジェニックグループ<2342>、ユナイテッド＆コレクティブ<3557>、ラキール<4074>、リビン・テクノロジーズ<4445>など11銘柄が年初来安値を更新。クオリプス<4894>、ベルトラ<7048>、Ｓｃｈｏｏ<264A>、セルシード<7776>、ＴＨＥＣＯＯ<4255>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

