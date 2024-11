“大人可愛い”クリスマスツリーパンケーキも！cafe accueil (カフェ アクイーユ)クリスマスメニュー

「cafe accueil (カフェ アクイーユ)」で、2024年12月1日(日)から12月25日(水)まで、パンケーキ、アフタヌーンティー、ドリンクがクリスマス仕様になった華やかで可愛らしい期間限定メニューが発売されます。

cafe accueil (カフェ アクイーユ)クリスマスメニュー

<カフェ アクイーユ 恵比寿>

■店舗名称 : cafe accueil 恵比寿

■所在地 : 東京都渋谷区恵比寿西2-10-10

■お問合わせ先: 03-6821-8888

■営業時間 : 11:00〜22:00(21:00ラストオーダー)

※月曜日(祝日除く)のみ 11:00〜20:00(19:00ラストオーダー)

■URL : http://accueil.co.jp/ebisu/

【クリスマスパンケーキ〜silver snow〜】

特製ミルクソースやホワイトチョコのガナッシュモンテでミルキーさを堪能しつつ、たっぷりの国産いちごの酸味

バニラのセミフレッドやピスタチオクリームでほんのり優しい甘さも楽しめる、12月にぴったりな優しい味わいに仕上がりました♪

クリスマスを存分に感じながら銀色にきらきら輝くソースで“大人可愛い”クリスマスツリーパンケーキを楽しめます。

クリスマスパンケーキ〜silver snow~

価格:ワンサイズのみ 2,200円(税別)/2,420円(税込)

真上から見た際の綺麗に並べられた苺は圧巻!!

また、別添えのきらきらソースも用意しています。

パンケーキ周りだけでなく、全体にきらきらソースをかけて冬の煌びやかな様子も楽しめます。

苺が綺麗に並べられた様子は圧巻!

お好みで別添えのきらきらソースもかけてみてください

【Christmasアフタヌーンティー〜Holy night〜】

※アフタヌーンティーは仕入れ状況によりその日の提供数が変動します。

2024年のクリスマスは“大人可愛く”煌びやかに…。

クリスマスリースはシュークリーム

オーナメントは洋梨ムース、そしてサンタやトナカイ、雪だるまも可愛らしいスイーツに。

その他、クリスマスらしいビスクスープやきのこキッシュなどのセイボリーで存分にクリスマス楽しめる全12品のアフタヌーンティーです。

プランはワンドリンクか飲み放題を選べ、ドリンクはクリスマスらしくベリーの香りを楽しめるフレーバーティーやコーヒー紅茶、ハーブティー、ジュースなどを選べます。

※商品在庫がなくなり次第その日は終了となります。

価格:ワンドリンク付き:3,200円(税別)/3,520円(税込)

2h飲み放題付き:3,600円(税別)/3,960円(税込)

Christmasアフタヌーンティー〜HolyNight~

リース風シュークリームは、クリームの部分に“ホワイトチョコのバタークリーム”大人可愛いリースに仕上がりました。

オーナメントムースは、果肉入り洋梨のムースをホワイトチョコでコーティング

リース風シュークリーム

オーナメントムース

そのほか、クリスマスならではの雪だるま・トナカイ・サンタ・クリスマスツリーも可愛らしいスイーツに。

サンタ帽のボンボンショコラは、オールスパイス入りでちょっぴり大人の味わいに仕上がりました。

雪だるまマカロン

トナカイクッキー&ジュレグラス

サンタ帽のボンボンショコラ&ツリーモンブラン

真っ白な雪の丘をイメージしたスノードームには、アクイーユの代名詞でもある、天使のクリームこと“クレームダンジュ”が初めて登場します。

【クレームダンジュ】とは、フランスのアンジュ地方の郷土菓子。

別名“神様のごちそう”とも言われています。

スノードーム

アクイーユのアフタヌーンティーは、お一人様から注文可能です。

1人1台用意されるアフタヌーンティーでゆったりと特別なひとときをお過ごしください。

1人1台用意

■12月限定ドリンク

【スノーマンココア】

冬にぴったりなあま〜いココアにマシュマロ雪だるまをトッピング。

ホイップやマシュマロをココアに溶かしながら楽しめます♪

価格:680円(税別)/748円(税込)

【メリーベリーミルク】

サンタ帽子のいちごとトナカイが乗った可愛らしい仕上がりに。

いちごだけでなく、ホワイトチョコの風味広がるホットミルクでクリスマス気分を楽しめます♪

価格:680円(税別)/748円((税込)

季節限定ドリンク

スノーマンココア

メリーベリーミルク

カフェ アクイーユでは、定番のパンケーキや季節限定・イベント限定のパンケーキなどのスイーツメニューと、オムライスなどのカフェご飯を販売しています。

