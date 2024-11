1位はダイヤのネックレス！ジュエリー工房Orefice(オレフィーチェ)1万人に聞いた「プレゼントして欲しい」アクセサリーランキング

ジュエリー工房Orefice(オレフィーチェ)は、毎年全国の20〜40代の約10,000人の女性を対象にジュエリーの購入実態等を独自に調査しています。

ジュエリー需要の高まる年末に向け、自分へのご褒美やプレゼント選びの参考にしていただくために、以下の分析結果を公開しました。

ジュエリー工房Orefice(オレフィーチェ)1万人に聞いた「プレゼントして欲しい」アクセサリーランキング

(1)「プレゼントして欲しい」アクセサリー(ジュエリー)ランキング

(2)「自分へのご褒美で買いたい」アクセサリー(ジュエリー)ランキング

(3)「アクセサリー(ジュエリー)購入時の重視点」ランキング

■調査概要

調査期間 :2024年9月30日(月)〜10月2日(水)

調査方法 :Webアンケート

対象者条件:【性別】女性【年齢】20〜40代【地域】全国

※直近1年以内に単価2万円以上のアクセサリー(ジュエリー)を購入

対象人数 :10,330人(20代:1,538人/30代:3,649人/40代:5,143人)

■年代別「プレゼントして欲しい」アクセサリー(ジュエリー)ランキング 調査結果詳細

女性が最もプレゼントしてほしいアクセサリー(ジュエリー)は?

年代別「プレゼントして欲しい」アクセサリー(ジュエリー)ランキング 調査結果詳細

1. ダイヤモンドジュエリーが全世代で人気

ダイヤのネックレスとダイヤのリングは、20代、30代、40代すべてで上位2位以内にランクインしており、年代を問わずプレゼントとして求められる定番アイテムであることがわかります。

特に「プレゼントして欲しい」ジュエリーとしてのダイヤモンドの価値が非常に高いです。

ダイヤモンドのジュエリー イメージ

2. パールジュエリーも幅広い年代で好まれる

パールのジュエリー イメージ

パールのネックレスは全世代で5位にランクインしており、上品でシンプルなパールジュエリーが広い年齢層から支持されています。

また、40代にはパールのピアスもランクインしており、年齢が上がるにつれてパールジュエリーの人気が高まる傾向が見られます。

3. 地金ジュエリーの安定した人気

地金のリング イメージ

地金のネックレスと地金のリングも全世代で6位および7位にランクインしています。

シンプルで普段使いしやすい地金ジュエリーは、世代を問わず支持を集めており、アクセサリー(ジュエリー)の基本アイテムとして定着しているようです。

4. カラーストーンの人気は限定的だが一定の支持がある

カラーストーンのアイテム イメージ

カラーストーンのネックレスやカラーストーンのリングが8位から10位にランクインしており、20代と40代に特に支持があることがわかります。

若い世代にはカラフルで個性的なジュエリーの需要があり、40代も華やかさを楽しむ傾向があると考えられます。

5. 年代によるトレンドの違い

イヤリングやイヤーカフは20代や30代ではランクインしていますが、40代では順位が低い傾向にあります。

年齢と共によりベーシックな定番アイテムにシフトしている可能性が考えられます。

<まとめ>

全体的に見ると、ダイヤモンドとパールがプレゼントの定番として人気であり、地金ジュエリーも多くの世代で好まれています。

一方で、カラーストーンやイヤリングなどのアイテムは若年層に人気が高い傾向があり、年齢とともに定番アイテムへと嗜好がシフトする傾向がうかがえます。

■年代別「自分へのご褒美で買いたい」アクセサリー(ジュエリー)ランキング 調査結果詳細

女性が自分へのご褒美で買いたいアクセサリー(ジュエリー)は?

年代別「自分へのご褒美で買いたい」アクセサリー(ジュエリー)ランキング 調査結果詳細

1. 年代別に人気アイテムの違いが見られる

20代では「イヤリング」が最も人気で、次に「ブレスレット」「ダイヤのネックレス」といったアイテムが続き、トレンドやファッション性を重視した選択が多い印象です。

30代では「ブレスレット」が1位、「イヤリング」「ダイヤのネックレス」も上位にランクイン。

比較的日常使いしやすいアイテムに人気が集まっています。

40代では「ダイヤのネックレス」が1位、「ブレスレット」「ダイヤのピアス」が続きます。

長く使えるダイヤモンドジュエリーを選ぶ傾向が強いです。

イヤリング イメージ

ブレスレット イメージ

2. 「ブレスレット」と「ダイヤのネックレス」は幅広い年代で人気

「ブレスレット」は20代で2位、30代で1位、40代で2位と、全世代で高い人気を集めました。

手元を華やかに彩るアイテムとして、年代を問わず「ご褒美ジュエリー」として好まれています。

「ダイヤのネックレス」も全世代でトップ5以内に入っており、特に40代で1位、30代で3位と、日常的に愛用できるアイテムが幅広い年代に支持されています。

ダイヤモンドのネックレス イメージ

3. 「イヤーカフ」の人気が20代で高い

「イヤーカフ」は20代で4位、30代で8位、40代で12位と、特に20代で人気が高いことが特徴的です。

トレンド性があり、カジュアルなスタイルにも合わせやすいアクセサリー(ジュエリー)として若年層に支持されていると考えられます。

4. パールアイテムが上位ランクイン

「パールのネックレス」「パールのピアス」「パールのリング」は全世代で一定の人気があり、特に30代と40代ではパールのネックレスが4位に入っています。

パールはフォーマルな場にも使いやすく、上品な印象を与えるため、年代が上がるにつれて好まれる傾向が見られます。

5. 「カラーストーンのアイテム」も幅広い人気

「カラーストーンのネックレス」「カラーストーンのピアス」「カラーストーンのリング」が各年代でランクインしており、色合いを楽しむアイテムとして支持されています。

特に20代と30代で人気があり、個性を表現したい層に注目されているようです。

6. 「地金のアイテム」のニーズが高い

シンプルな「地金のネックレス」「地金のリング」「地金のピアス」もランクインしています。

地金はシンプルで長く使えるデザインが多いため、特に30代・40代において人気があります。

<まとめ>

この結果から、年代別に異なるジュエリーのニーズが把握でき、20代はトレンド性の高いアイテム、30代はシンプルで日常使いしやすいアイテム、40代は上質で長く愛用できるアイテムがそれぞれ好まれている傾向が見られます。

また、「ブレスレット」や「ダイヤのネックレス」などの普遍的な人気アイテムも、年代を問わず「ご褒美ジュエリー」としての需要が高いことが分かります。

※オレフィーチェで特に人気の高い「ネックレス」「リング」「ピアス」についてはアイテムを更に細分化し、「ダイヤのネックレス」「パールのピアス」等と素材別に回答項目を設けています。

■年代別「アクセサリー(ジュエリー)購入時の重視点」 調査結果詳細

年代別「アクセサリー(ジュエリー)購入時の重視点」 調査結果詳細

1. 全世代共通で重視される「長く使用できる素材」と「流行に左右されないデザイン」

「長く使用できる(劣化しづらい)素材」と「流行に左右されないデザイン」は、20代から40代にわたって上位にランクインしています。

特に、20代と40代では「長く使用できる素材」が1位、30代では「流行に左右されないデザイン」が1位に選ばれており、アクセサリー(ジュエリー)の耐久性と普遍的なデザインが重要視されていることがわかります。

2. 「つけ心地・使い心地」が全世代で3位

「つけ心地、使い心地」が全ての年代で3位にランクインしていることから、アクセサリー(ジュエリー)の実用性や快適さが年齢に関係なく重要なポイントとなっていることが伺えます。

日常的に使うことを考慮して、装着感を重視する傾向が見られます。

3. 「高級感がある」ことも共通して重視

「高級感がある」も全世代で4位にランクインしており、見た目の質感や品格もアクセサリー(ジュエリー)選びで重要なポイントとなっていることがわかります。

価格やブランドに関係なく、アクセサリー(ジュエリー)が持つ高級感が求められています。

4. 「天然の宝石」や「トレンド感」も重要だが優先度は低い

「天然の宝石」や「トレンド感」はそれぞれ6位と7位に位置しており、重要視される要素ではあるものの、耐久性やデザイン、使い心地ほどの優先度は低いようです。

天然の宝石が使われていることや、流行を取り入れたデザインがアクセントとして求められているものの、あくまでサブ要素としての位置付けといえます。

5. 「価格が安い」ことは重視されにくい

「価格が安い」は全世代で9位にランクインしており、アクセサリー(ジュエリー)においては価格よりも品質やデザインを重視する傾向が強いといえます。

長く使えるアクセサリー(ジュエリー)を求める意識が反映されていると考えられます。

<まとめ>

全体的に、アクセサリー(ジュエリー)購入時には耐久性や普遍的なデザイン、使い心地の良さが重視されていることがわかります。

世代を超えて共通するポイントが多く、価格よりも長く愛用できる高品質なアイテムが好まれる傾向が強いことが特徴的です。

また、トレンドやブランド、天然の宝石といった要素も重要視されていますが、サブ的な位置付けに留まっており、質とデザインのバランスが最も重視されていることがわかります。

■総括

このデータの総括として、アクセサリー(ジュエリー)の購入時には耐久性、普遍的なデザイン、使い心地の良さが年代を問わず最も重要視される要素であることが明確です。

すべての世代で、「長く使用できる素材」と「流行に左右されないデザイン」が上位にランクインしていることから、価格や一時的なトレンドよりも、長く愛用できる品質とデザインに価値を見出している傾向が見られます。

また、アクセサリー(ジュエリー)の装着感や高級感も重視され、実用性と見た目のバランスが重要なポイントとなっています。

ブランドやトレンド、天然の宝石なども購買意欲を促す要素ではありますが、あくまでサブ的な位置付けであり、アクセサリー(ジュエリー)選びにおいては品質と普遍性が優先されることが顕著です。

特に価格の低さは購買の決定要因にはなりにくく、長期的に愛用できることが求められている点が、現代のアクセサリー(ジュエリー)選びにおける大きな特徴といえます。

オレフィーチェのジュエリーは、世代を問わず多くの方々が求める「長く愛用できる素材」と「流行に左右されないデザイン」を兼ね備えています。

高品質な素材と普遍的で上質なデザインにこだわり続け、永くご愛用いただけるジュエリーをお届けすることをお約束します。

トレンドに左右されず、永く使える美しさと上質さを求めるあなたにふさわしい、特別な一品をぜひ見つけてください。

