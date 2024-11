M.O.Tは、ワインに合うおつまみを長年研究し「日本の美味しいと世界のワイン」をコンセプトに10年以上にわたり多数のレシピを生みだしてきた大橋みちこさんの新著「みんなが喜ぶワインのおかず」の販売を開始しました。

「みんなが喜ぶワインのおかず」大橋みちこ

・書籍名:みんなが喜ぶワインのおかず

・著者 :大橋みちこ

・定価 :1,980円(税込)

・ISBN :978-4-86723-180-7

・出版社:かざひの文庫

世界的にも評価の高い都農ワインがある宮崎県都農町とのコラボレーションにより、1年を通じて春夏秋冬の旬の食材を都農町の生産者からお預かりし、地元の方々でも調理いただける手軽で分かりやすいレシピを考案のうえ、全てのお料理に都農ワインのペアリングを提案。

地域の風土・食文化も含めて存分に地元ならではのマリアージュをお愉しみいただける、今までにはない地域の食とワインの書籍が完成しました。

■書籍情報

農の都であり食材の宝庫、世界有数のワイナリーのある宮崎県都農町と一緒に、道の駅の旬の食材で春夏秋冬の「ワインのおかず」52レシピとワインのマリアージュを提案。

本書のレシピはワインと抜群に合うのはもちろんのこと、一杯目はビール!の人や、お酒を飲めないお子さまでも、「みんな」が毎日でも食べたくなる「日々のおかず」を目指しました。

シンプルな材料を使ってワイン上級者も唸るようなマリアージュを実現。

しかもご飯にも合って常備菜にも最適。

読者とワインをもっと身近にする1冊です。

■書籍出版の背景と特長

宮崎県都農町のワイナリー株式会社都農ワイン、道の駅を運営されている都農まちおこし屋、町の活性化に尽力されているつの未来財団と株式会社ぐるなびの地域活性化起業人、この地元の皆様が地元の生産者の食材と地元の造り手のワインのマリアージュで町の魅力を発信し生産者の皆様を元気にしたい、という想いから立ち上げられたプロジェクトが「都農マリアージュ」です。

地元のあたりまえの食材を地元のワインと合わせて愉しむお料理とシーンを作っていきたいというご相談を大橋みちこに頂いたことから始まり、「地元のワインと地元の旬食材」という豊かな組み合わせを追及、季節ごとに試作メニューに意見もいただきながら一緒につくり上げされました。

また本著の制作には地方の商品の開発やまちづくりに長年携わっていらっしゃるプロフェッショナルの方々のご協力もいただき、地域の魅力や地元の皆様の想いをインタビューなども含めて丁寧に表現、素敵な写真も多数掲載されました。

ワインがより日常的であるヨーロッパでは地元の食材を地元のワインと愉しむ地酒文化的な側面が強くありますが、日本のワインもそのような地酒文化としての愉しみ方を追及することにより、産地・生産者・食卓の皆様も元気に出来ればと、日本ならではの春夏秋冬の旬食材とワインを合わせて1品1品のレシピ開発に取り組みました。

近年、日本人のワインの愉しみ方も多様化しています。

今回のレシピ開発では伝統料理としての日本食というより、少し肩の力を抜いた日々の「おかず」としての提案、ワインに合わせる料理をハードルの高いものとならないように、地元の生産者の方々もお料理いただけるような内容を意識しています。

また日頃使っているいつもの食材が、組み合わせや調味料の使い方ひとつで、日本のワインと素晴らしくマリアージュする「ワインのおかず」に変身することもポイントとして大切にしています。

■著者 大橋みちこ プロフィール

ワインのおつまみ研究家/ソムリエ(JSA認定)

ワイン輸入商社勤務時代に世界のワインに触れ、料理とワインのマリアージュの面白さに目覚め、10年以上、旬の食材を使ったワインに合う手軽なおつまみ・お料理のレシピを多数考案・提案しています。

現在は日本各地の美味しい食材や加工品を探し、ワインとの相性を日々研究。

ワインのある生活を提案するWEBサービス「Wine-Link」では春夏秋冬のレシピを常時発信。

書籍は他に「おうちでワイン 料理とワイン 組み合わせメソッド(ぴあ)」。

大橋みちこ

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 都農ワインのペアリングを提案!「みんなが喜ぶワインのおかず」大橋みちこ appeared first on Dtimes.