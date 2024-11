石川酒造が、11月19日(火)に新商品【華吟醸】を発売しました。

石川酒造【華吟醸】

商品名 :多満自慢 純米吟醸「華吟醸」(化粧箱入)

内容量 :720ml

アルコール分:15%

品目 :日本酒

原材料 :米(国産)、米こうじ(国産米)

使用米 :吟風(精米歩合50%)

希望小売価格:2,750円(税込)

石川酒造が、11月19日(火)に新商品【華吟醸】を発売!

心を込めたギフトや、ちょっとした贈り物にも。

味わいもパッケージも華やかな純米吟醸。

石川酒造の自信作!東京のお土産としてもおすすめです。

■使用米

北海道産「吟風(ぎんぷう)」を使用!

吟風は北海道を代表する、北海道の酒米を有名にした立役者です。

■味と香り

香りはリッチ、味わいは芳醇。

しっかりボディ感のある、濃厚で豊かな余韻のお酒に仕上がりました。

■楽しみ方

醸造責任者である杜氏は「夜、食事もすませた後で、ゆったりリラックスしたい時に飲んでほしいお酒」とコメントしています。

パールのように輝く、品のある紫系でまとめたパッケージ。

見る角度で文字ごとの輝きが変化する金の箔もポイントです。

内側の色までこだわって作成した化粧箱は、開ける瞬間にも楽しみがあるよう工夫がほどこされています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 北海道産「吟風(ぎんぷう)」使用!石川酒造【華吟醸】 appeared first on Dtimes.