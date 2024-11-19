BLACKPINK¡¦¥í¥¼¡¢HYBE¤ÈÁè¤¦NewJeans¤ò¡È¸ø³«»Ù»ý¡É¤«¡Ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¾¯½÷¤¿¤Á¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
BLACKPINK¤Î¥í¥¼¤Î¡ÈNewJeans¤ò»Ù»ý¡É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È¯¸À¤¬ÏÃÂê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNewJeans¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÆüËÜ¤Ï¡Ö¼÷»Ê¥é¥ó¥É¡×
¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¡¼¥º¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡ØAPT.¡Ù¤¬À¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥í¥¼¡£11·î18Æü¤Ë¤Ï±Ñ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Øi-D¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥í¥¼¤Ï¡¢BTS¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤¹¤ëHYBE¤È¤ÎÁ´ÌÌÀïÁè¤òÀë¸À¤·¤¿NewJeans¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖNewJeans¤ÈHYBE¤Î¹Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤¦¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¥í¥¼¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤¤¡£»ä¤Ï¡È¤½¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¡É¤òËÜÅö¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ªNewJeans¤Î5¿Í¤Ï13Æü¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¡¢¥Ï¥Ë¡¦¥Õ¥¡¥à¡¢¥Þ¡¼¥·¥å¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¡¢¥«¥ó¡¦¥Ø¥ê¥ó¡¢¥¤¡¦¥Ø¥¤¥ó¤ÎËÜÌ¾¤Ç¡¢HYBE»±²¼¤Î½êÂ°»öÌ³½êADOR¤ËÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤³¤Î¼ê»æ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Æü¤«¤é14Æü°ÊÆâ¤Ë¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤ÊÀìÂ°·ÀÌó¤Î½ÅÂç¤Ê°ãÈ¿»ö¹à¤òÁ´¤ÆÀ§Àµ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ÊÀìÂ°·ÀÌóÂè15¾òÂè1¹à¡Ë¡×¤ÈÍ×µá¡£¤³¤ì¤Ë±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÀìÂ°·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ»×¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤·¤ÆADOR¤Ï¡ÖÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸¡Æ¤Ãæ¤À¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÍ×ÀÁ»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸¤¯²ò·è¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È·ÑÂ³¤·¤ÆÆ±¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£