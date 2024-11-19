¥È¥é¥ó¥×»á¾¡Íø¤Ç¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óµÞÆ¡Ä´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤âÆ°¤¯¤¬¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×!?
À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ÊÆÂçÅýÎÎÁªµó¤Ï¡¢¶¦ÏÂÅÞ¸õÊä¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤Î°µ¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯1·î20ÆüÍ½Äê¤Î½¢Ç¤¼°¤ò·Ð¤Æ¡¢Âè2¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×2.0¡×¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤«¤é¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤ÏÆüÊÆ¤È¤â¤Ë³ô¹â¡¢°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï±ß°Â¥É¥ë¹â¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡ÊBTC¡Ë¤Î¾å¾º¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£ÊÆÂçÅýÎÎÁª¤ÎÅê³«É¼Á°¤Î11·î1Æü»þÅÀ¤Ç¡¢1BTC¤Ï1080Ëü±ß¤Û¤É¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢13Æü¤Ë¤Ï1380Ëü±ß¤È²áµîºÇ¹âÃÍ¤òÂçÉý¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó°Ê³°¤Î°Å¹æ»ñ»º¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾å¾º¤ÎÇØ·Ê¤ò´ÊÃ±¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆ¹ñ¤Ë¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°´ë¶È¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ¡¢Á´¤Æ¤Î¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤òMade in USA¤È¤¹¤ë
¢»ÊË¡¾Ê¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë20ËüBTC¡ÊÌó2.7Ãû±ß¡Ë¤òºâÌ³¾Ê´ÉÍý¤È¤·ÀïÎ¬È÷Ãß¤È¤·¤ÆÍøÍÑ
¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ò¤Ö¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¤ÎÆâÍÆ¤ò´ÊÃ±¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ò¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ê¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÎÁ´¼è°ú¤¬Àµ¤·¤¯¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸¡»»¤·¤Æ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¤òºîÀ®¡£Àµ¤·¤¯¸¡»»¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Êó½·¤È¤·¤Æ¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¡Ë¤¹¤ë´ë¶È¤òÊÆ¹ñ¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤ò¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óÂç¹ñ¤È¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¢¤Î¡ÖÀïÎ¬È÷Ãß¡×¤È¤Ï¡¢¼«Á³ºÒ³²¤ä¹ñºÝÅª¤ÊÊ¶Áè¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¸³è¤ä»º¶È¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤»ñ¸»¤äÊª»ñ¤¬ÉÔÂ¤·¤¿¤ê¡¢¶¡µë¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¹ñÆâ¤Ë°ìÄê¤ÎÎÌ¤òÃß¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÖÊÆ¹ñ¤¬¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤òÀïÎ¬È÷Ãß¤È¤·¤Æ¼è¤ê°·¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥É¥ë¤ä¥æ¡¼¥í¤Ê¤É¤ÎË¡ÄêÄÌ²ß¤ª¤è¤Ó¶â¡¢ÀÐÌý¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤½ÅÍ×¤Ê»ñ»º¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Î¿®ÍêÀ¤ª¤è¤Ó½ÅÍ×À¤¬Áý¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¢¤¬¼Â¸½²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«¤ÎµÄÏÀ¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤òÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×»ë¤·¡¢Á°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆÂçÅýÎÎÁª¤¬º®ÀïÌÏÍÍ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Î²Á³Ê¤Ï900Ëü±ß¤«¤é1000Ëü±ß¤Û¤É¤Î¿å½à¤Ç¤â¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åìµþ»þ´Ö11·î6Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×»áÍ¥Àª¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤À¤¹¤È¡¢²Á³Ê¤Ï°ìµ¤¤Ë¾å¾º¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¾¡Íø¤Ç¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÏÂç¤¤¯È¿±þ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤È¤â¤ÈÍð¹â²¼¤Î·ã¤·¤¤Åê»ñÀè¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢°ìÆü¤Ë5¡Á10¡ó¾å²¼¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÑÈË¤Ëµ¯¤¤Þ¤¹¡£´üÂÔ´¶¤ä»×ÏÇ¤ÇÂç¤¤ÊÃÍÆ°¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ñ¶â´ÉÍý¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤º¤Ï¹ñÆâ¤Ç¶âÍ»Ä£¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹½ê¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥³¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡ã8698¡ä¡¢¡ÖZaif¡×¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥·¥à¡ã2345¡ä¡¢¡Ö¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¡×¤ä¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥ì¥¹¡ã3696¡ä¡¢¡ÖCrypto Garage¡×¤òÊÝÍ¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥ì¡¼¥¸¡ã4819¡ä¡¢¡ÖSBI VC¥È¥ì¡¼¥É¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤òÊÝÍ¤¹¤ëSBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã8473¡ä¡¢¡ÖGMO¥³¥¤¥ó¡×¤òÊÝÍ¤¹¤ëGMO¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã7177¡ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ¤Î°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹½ê¤Ç¼è°ú¤Ç¤¤ë°Å¹æ»ñ»º¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥£¥¹¥³¡ã3807¡ä¡¢CAICA DIGITAL¡ã2315¡ä¡¢¥Í¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡ã6634¡ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ò´ë¶È¤È¤·¤ÆÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤Ï¡¢¥Í¥¯¥½¥ó¡ã3659¡ä¡¢¥á¥¿¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡ã3350¡ä¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÌÃÊÁ¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ê¤É°Å¹æ»ñ»º¤Î²Á³Ê¤Î¾å²¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ô²Á¤âÆ°¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Î²Á³ÊÆ°¸þÆ±ÍÍ¡¢Íð¹â²¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¸¡§ÅÄÂå ¾»Ç·¡Ê¶âÍ»Ê¸É®²È¡Ë
¿·¸÷¾Ú·ô¡Ê¸½¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¡Ë¤ä¥·¥Æ¥£¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¶âÍ»¾ðÊó²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶ÈÌ³¤ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶ÈÌ³¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹¶È¼Ô¤ä¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¼èÄùÌò¤Ë½¾»ö¤·¡¢2024Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¡£¥é¥¸¥ªNIKKEI¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£(Ê¸:ÅÄÂå ¾»Ç·¡Ê¶âÍ»Ê¸É®²È¡Ë)
³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×2.0¡×¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤«¤é¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤ÏÆüÊÆ¤È¤â¤Ë³ô¹â¡¢°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï±ß°Â¥É¥ë¹â¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡ÊBTC¡Ë¤Î¾å¾º¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£ÊÆÂçÅýÎÎÁª¤ÎÅê³«É¼Á°¤Î11·î1Æü»þÅÀ¤Ç¡¢1BTC¤Ï1080Ëü±ß¤Û¤É¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢13Æü¤Ë¤Ï1380Ëü±ß¤È²áµîºÇ¹âÃÍ¤òÂçÉý¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó°Ê³°¤Î°Å¹æ»ñ»º¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾å¾º¤ÎÇØ·Ê¤ò´ÊÃ±¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ËÁ°¸þ¤¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎÁªµó´ü´ÖÃæ¤Î7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó°¦¹¥¼Ô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó2024¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
¡ÊÆ¹ñ¤Ë¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°´ë¶È¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ¡¢Á´¤Æ¤Î¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤òMade in USA¤È¤¹¤ë
¢»ÊË¡¾Ê¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë20ËüBTC¡ÊÌó2.7Ãû±ß¡Ë¤òºâÌ³¾Ê´ÉÍý¤È¤·ÀïÎ¬È÷Ãß¤È¤·¤ÆÍøÍÑ
¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ò¤Ö¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¤ÎÆâÍÆ¤ò´ÊÃ±¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ò¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ê¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÎÁ´¼è°ú¤¬Àµ¤·¤¯¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸¡»»¤·¤Æ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¤òºîÀ®¡£Àµ¤·¤¯¸¡»»¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Êó½·¤È¤·¤Æ¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¡Ë¤¹¤ë´ë¶È¤òÊÆ¹ñ¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤ò¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óÂç¹ñ¤È¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¢¤Î¡ÖÀïÎ¬È÷Ãß¡×¤È¤Ï¡¢¼«Á³ºÒ³²¤ä¹ñºÝÅª¤ÊÊ¶Áè¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¸³è¤ä»º¶È¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤»ñ¸»¤äÊª»ñ¤¬ÉÔÂ¤·¤¿¤ê¡¢¶¡µë¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¹ñÆâ¤Ë°ìÄê¤ÎÎÌ¤òÃß¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÖÊÆ¹ñ¤¬¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤òÀïÎ¬È÷Ãß¤È¤·¤Æ¼è¤ê°·¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥É¥ë¤ä¥æ¡¼¥í¤Ê¤É¤ÎË¡ÄêÄÌ²ß¤ª¤è¤Ó¶â¡¢ÀÐÌý¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤½ÅÍ×¤Ê»ñ»º¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Î¿®ÍêÀ¤ª¤è¤Ó½ÅÍ×À¤¬Áý¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¢¤¬¼Â¸½²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«¤ÎµÄÏÀ¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤òÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×»ë¤·¡¢Á°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆÂçÅýÎÎÁª¤¬º®ÀïÌÏÍÍ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Î²Á³Ê¤Ï900Ëü±ß¤«¤é1000Ëü±ß¤Û¤É¤Î¿å½à¤Ç¤â¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åìµþ»þ´Ö11·î6Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×»áÍ¥Àª¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤À¤¹¤È¡¢²Á³Ê¤Ï°ìµ¤¤Ë¾å¾º¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÏÍð¹â²¼¤¹¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤ÏÉ¬Í×º£¸å¤â¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Î²Á³Ê¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÀ¯¸¢¤ÎÀ¯ºöÊý¿Ë¤Ë¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó2024¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡×¤ÎÆâÍÆ¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¾¡Íø¤Ç¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÏÂç¤¤¯È¿±þ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤È¤â¤ÈÍð¹â²¼¤Î·ã¤·¤¤Åê»ñÀè¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢°ìÆü¤Ë5¡Á10¡ó¾å²¼¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÑÈË¤Ëµ¯¤¤Þ¤¹¡£´üÂÔ´¶¤ä»×ÏÇ¤ÇÂç¤¤ÊÃÍÆ°¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ñ¶â´ÉÍý¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤âÂ¿¤¯¡¢ÃÍÆ°¤·ã¤·¤¤¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ËÄ¾ÀÜÅê»ñ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤âÈó¾ï¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¹ñÆâ¤Ç¶âÍ»Ä£¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹½ê¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥³¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡ã8698¡ä¡¢¡ÖZaif¡×¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥·¥à¡ã2345¡ä¡¢¡Ö¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¡×¤ä¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥ì¥¹¡ã3696¡ä¡¢¡ÖCrypto Garage¡×¤òÊÝÍ¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥ì¡¼¥¸¡ã4819¡ä¡¢¡ÖSBI VC¥È¥ì¡¼¥É¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤òÊÝÍ¤¹¤ëSBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã8473¡ä¡¢¡ÖGMO¥³¥¤¥ó¡×¤òÊÝÍ¤¹¤ëGMO¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã7177¡ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ¤Î°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹½ê¤Ç¼è°ú¤Ç¤¤ë°Å¹æ»ñ»º¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥£¥¹¥³¡ã3807¡ä¡¢CAICA DIGITAL¡ã2315¡ä¡¢¥Í¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡ã6634¡ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ò´ë¶È¤È¤·¤ÆÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤Ï¡¢¥Í¥¯¥½¥ó¡ã3659¡ä¡¢¥á¥¿¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡ã3350¡ä¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÌÃÊÁ¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ê¤É°Å¹æ»ñ»º¤Î²Á³Ê¤Î¾å²¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ô²Á¤âÆ°¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Î²Á³ÊÆ°¸þÆ±ÍÍ¡¢Íð¹â²¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¸¡§ÅÄÂå ¾»Ç·¡Ê¶âÍ»Ê¸É®²È¡Ë
¿·¸÷¾Ú·ô¡Ê¸½¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¡Ë¤ä¥·¥Æ¥£¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¶âÍ»¾ðÊó²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶ÈÌ³¤ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶ÈÌ³¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹¶È¼Ô¤ä¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¼èÄùÌò¤Ë½¾»ö¤·¡¢2024Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¡£¥é¥¸¥ªNIKKEI¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£(Ê¸:ÅÄÂå ¾»Ç·¡Ê¶âÍ»Ê¸É®²È¡Ë)