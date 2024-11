〈食べログ3.5以下のうまい店〉フードライターが教えてくれた、日本で一番好きなタイ料理！

フードジャーナリストの外川ゆいさんが教えてくれた「食べログ3.5以下のうまい店」は、日本で一番好きだというタイ料理店。現地に旅行に訪れたかのような本格的な香りと味わいが魅力だ。

〈食べログ3.5以下のうまい店〉



グルメなあの人にお願いして、本当は教えたくない、とっておきの「3.5以下のうまい店」を紹介する本企画。今回はフードジャーナリストの外川ゆいさんが日本で一番好きというタイ料理店を紹介する。

教えてくれた人

外川ゆい

フードジャーナリスト。つくり手のストーリーや思いを伝えることを信条に、レストラン、ホテル、スイーツ、お酒など、食にまつわる記事を執筆する。雑誌やwebでの取材のほか、予約サイト、HP、リーフレットなど。出産を経て食育への関心も高まり、食いしん坊な3歳児との日々の食卓を楽しんでいる。

旅行気分が味わえる空間とフレンドリーな接客が魅力

「おいしい店は食べログ3.5以上」のような通説があるが、食べログ3.5以上の店は全体の3%。つまり97%は3.5以下。口コミが少なかったりオープンから時間が経っていなかったりすると「本当はおいしいのに3.5に満たない」ことは十分あり得る。点数が上がってしまうと予約が取りにくくなることもあるので、むしろ食通こそ「3.5以下のうまい店」に注目し、今のうちにと楽しんでいるらしい。今回ご紹介する「ソムタムダー 虎ノ門店」は3.40(2024年11月現在)。はたしてその実力は?

虎ノ門ヒルズのビジネスタワー内にある虎ノ門横丁を入ってすぐの場所

タイの北東部に位置するイサーン地方の郷土料理を提供する「ソムタムダー」は、2012年4月にタイ・バンコクに1号店を開業。その後、この味をさらに世界へ伝えたいという思いのもと、2店舗目の「ソムタムダー ニューヨーク」を 2014年8月にオープン。妥協のない本物のイサーンの味はニューヨーカーを魅了し、わずか1年後には一つ星を獲得する快挙を達成した。そして、2017年に代々木に「ソムタムダー 代々木店」として東京へ初上陸。2020年には国内2店舗目となる「ソムタムダー 虎ノ門店」をオープンした。現在、世界4カ国6店舗を展開する。

イサーンの伝統を取り入れた異国情緒漂う内装デザイン

「ソムタムダー 虎ノ門店」が位置するのは、虎ノ門ヒルズ内にある名店ひしめく「虎ノ門横丁」。店内の壁はイサーン伝統の布を使用したり、ランプシェードには漁に使う「魚籠(びく)」を使用したりと、イサーン地方の文化や暮らしを感じられるような空間になっている。訪れるだけでパワーチャージできそうな鮮やかな色調が印象的だ。ゆったりと寛げるテーブル席のほか、シェフが調理する臨場感が伝わってくる厨房に面したカウンター席、さらに横丁の通り側にある立ち飲みスペースを備えるので、多彩なシーンで重宝するだろう。

外川

コンパクトな空間ながら、シチュエーションに応じて選べる3種類の客席があるので「ちょっと一杯」が気軽にしやすいところもお気に入り。混雑する前のオープン直後の17時台がねらい目です!

シェフを務めるのはティンさんこと、ジャンタパン・ラピーポン氏

腕を振るうのは、この道40年というベテランの料理人、ティンさん。イサーン生まれで、12歳から料理の道へと進み、2008年に来日し、故郷の味を作り続けている。厨房ではタイ語のやり取りが飛び交っているので、より一層エキゾチックな雰囲気に。イサーン地方は、タイ料理のなかでも特に発酵調味料を多用するため、発酵の食文化が浸透している日本人の口にも自然と馴染みやすいという。

できたての「ソムタム」は甘・辛・酸・塩のバランスが絶妙

「タムタイカイケム」1,350円

店名にもなっているタイ料理の定番である青パパイヤサラダ「ソムタム」は、なんと5種類をラインアップ。日本のタイ料理レストランでは1〜2種類が多いので、5種類もメニューに並んでいて驚かされるが、代々木にある「ソムタムダー 代々木店」ではなんと、さらに多い8種類を用意。メニューの品数からも妥協しない本物への忠実さがうかがえる。

ちなみに、店名の「ダー」は、イサーン地方で広く使われている方言で「おいしいね」「楽しいね」など共感を誘う語尾の“〜ね”の意味。イサーン地方の人々が持つあたたかいおもてなしの気持ちと、親しみの気持ちを込めて名付けられた。

厨房内でクロックを使って「タムタイカイケム」を仕上げる様子

塩漬け卵入りのソムタム「タムタイカイケム」は、オーダーごとに専用の調理器具である木製のクロックを使って、ポクポクというリズミカルな音を立てながら作られている。青パパイヤの食感をほどよく残すよう叩きすぎないのがポイントだ。ココナッツシュガーの「甘」、タイ産唐辛子の「辛」、ライムなどの「酸」、そして「塩」をバランスよく感じることができる。本場の味わいにタイ人のリピーターも多い人気メニューだ。使用する愛らしい器は、タイの家庭らしいデザインのものを現地から取り寄せている。

外川

出来立ての「タムタイカイケム」の香りや食感は感動的! 塩漬け卵を崩しながら味わうことで、塩味とまろやかさが徐々に増していくので、味わいの変化も楽しめる逸品です。

数あるメニューのなかでもぜひオーダーしてほしいのがこちら!

「チューチータレー」1,640円、「パクチーモヒート」950円

虎ノ門店限定の「チューチータレー」は、大ぶりのエビとイカをフライにしてレッドカレーで炒めたメニュー。カリッと香ばしい衣とプリプリのシーフードの歯ごたえが心地よく、バイマックルー(こぶみかんの葉)が爽やかな余韻に。「ソムタムダー」では、可能な限りフレッシュなハーブを使用しているため、より香り高い料理を提供することができている。ドリンクは、メコンというタイ産スピリッツをベースに、パクチーをたっぷり使用したモヒートをぜひ。

「ヤムガイトートママー」1,450円、「シンハー生ビール」800円

「ヤムガイトートママー」も虎ノ門店限定。「ソムタムダー」特製のサクサクのレッドカレー風味のフライドチキンに、タイではお馴染みのママーというインスタント麺をプラスしたアレンジメニュー。一見ジャンクな一皿だが、赤玉ねぎやセロリ、パクチー、ハーブが爽やかで、タイ料理らしい酸っぱ辛いソースがクセになる。

瓶の「シンハー」はタイ料理ではお馴染みのビールだが、生ビールを提供しているのは非常にレア。その希少さを知っている人なら、即オーダーする一杯だ。爽やかでジャンクな「ヤムガイトートママー」との相性も申し分なし。

外川

タイの揚げ物は、日本よりもカリッとしているのが特徴。合わせるハーブの爽やかな風味や柑橘の酸味がプラスされることで、不思議と軽やかな食後感に。他ではなかなか出会えない「シンハー生ビール」との相性も抜群。ちなみに、チャラワンペールエールというタイのクラフトビールも最近気になるアイテムです。

「クンオップウンセン」1,850円

「クンオップウンセン」は、現地では屋台メニューとして人気がある料理。タイ産の緑豆から作る春雨が、海老や豚バラ肉、パクチー、生姜、ニンニクなどさまざまな食材のうまみと香りをギュッとまとっている。専用の蒸し鍋で提供するので、熱々の状態で召し上がれ。

「マッサマンガイ」1,350円

「マッサマンガイ」は、イスラム風チキンタイカレー。ジャガイモと鶏肉をじっくりと煮込んだまろやかな味わい。甘みとスパイスが絶妙に溶け合い、ピーナッツが食感のアクセントに。ご飯をオーダーするもよし、そのままつまみとして味わうもよし。近年、日本でもブームになっているが「ソムタムダー」では欧米人に人気の高いメニューだそう。

外川

「タイ料理=辛いもの」というイメージを覆してくれるメニュー。実は私も辛いものはそれほど得意ではないのですが「ソムタムダー」ではオーダー時に辛さが調整できるのもうれしいポイント。

「イサーンスペシャルセット」(ランチ限定) 1,680円

最後は、日本限定のランチメニューをご紹介。「イサーンスペシャルセット」はその名の通り、3種類のスペシャリテを一皿で味わうことができるので、初めて来店する方にもピッタリだ。

「ソムタムタイ」は、忙しいランチタイムでもオーダーごとにクロックで仕上げてくれるので、小さなポーションでも香りも味わいも存在感抜群。揚げ物の「ガイトート」は、「ガイトートママー」でご紹介したレッドカレー風味のフライドチキン。表面にはニンニクを揚げたものがかけられ、食欲を掻き立ててくれる。甘みと酸味、辛みが利いたソースをつけると、一層スパイシーに。「ラープムー」は、挽き肉のハーブ和え。タイのもち米を炒って粗い粉状につぶした「カオクア」という、イサーン地方の郷土料理には欠かすことのできない食材が味わいの決め手になっている。籠に入ったもち米は、白米か黒米から選ぶ。

外川

こちらのランチメニューは、「ソムタムダー」の魅力をワンプレートに凝縮したありがたいメニュー。昼間だからアルコールは控えておこう、と思って来店しても、一口食べると「おいしいものにはおいしいお酒を……」と結局オーダーしてしまいます。

世界共通の「ソムタムダー」の黄とオレンジのロゴマークが目印

代々木の「ソムタムダー 代々木店」同様、こちらの「ソムタムダー 虎ノ門店」も本場の味わいに忠実。共にアットホームな雰囲気で居心地の良さが印象的だが、虎ノ門店の方が、立地の特性もあり、より気軽な集まりやひとり飲みに最適だ。17:00〜18:30は、お好きなビールとハーフサイズのおつまみで1,099円というお得なハッピーアワーも。短時間でサクッと飲みたい方にはもってこいのメニューだ。

外川

東京にたくさんのタイ料理のレストランがありますが「ソムタムダー」の味わいは圧倒的! ソムタムをはじめ、これまで味わったことのあるタイ料理も概念を覆してくれること間違いありません。

※価格は税込

<店舗情報>◆ソムタムダー 虎ノ門店住所 : 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー 3FTEL : 03-6550-9667

取材・文/外川ゆい

撮影/大谷次郎

The post 〈食べログ3.5以下のうまい店〉フードライターが教えてくれた、日本で一番好きなタイ料理! first appeared on 食べログマガジン.