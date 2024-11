早期予約で「ハーフユッケ」を人数分プレゼントなどお得に楽しめる！焼肉けっさく「忘年会コース」

「馬菜銀座本店」、「馬菜銀座 千葉店」、千葉県に6店舗あるスープパスタ専門店「東京オリーブ系列店」、生食認可店葛飾区1号店のA5メス牛黒毛和牛専門店「焼肉けっさく」にて早期予約でお得な【早割】忘年会コースの予約を受付中。

焼肉けっさく「忘年会コース」

■焼肉けっさく

JR新小岩駅、南口徒歩2分葛飾区唯一の【生食認可店】

仕入れもさばきも日本で有数の実力をもつ肉のプロ集団として、「等級A5雌牛(銀座牛※)」をお店で提供。

生食認可店だからこそ、安心安全のユッケ刺しや肉刺しが楽しめます。

上質の和牛を堪能できます。

※銀座牛…株式会社傑さくで商標を取得しています。

味と品質を認めた厳選されたメス牛の黒毛和牛。

旨味や甘み、肉の質感、やわらかさが異なります。

【焼肉宴会の概要】

・「けっさくコース」120分飲み放題付き 全9品6,000円(税込)

さらに11月中に予約で忘年会早割特典として、人数分のハーフユッケをプレゼントします!

ハーフユッケ

《商品内容(全9品)》

自家製キムチ3種盛り、ナムル4種盛り合わせ、タン塩、ツラミ、ハラミ、和牛赤身、和牛切り落とし、ミニ盛岡冷麺

※11月中に予約で生食認可店の「ハーフユッケ」を人数分プレゼント!

その他にも、飲み放題付き上けっさくコース8,000円(税込)、特選けっさくコース10,000円(税込)や御膳や肉懐石も用意御座います。

『松御膳』 6,500円(税込)

『肉懐石 雅』 11,000円(税込)

店舗名 : 焼肉けっさく 新小岩店

店舗所在地: 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩2丁目4-2 三翔ビル 1F

アクセス : JR新小岩駅南口徒歩2分

営業時間 : 平日 11:00〜14:30 17:00〜22:00

土日祝 11:00〜22:00

宴会最大50名様可能

URL : https://www.hotpepper.jp/strJ001134377/

SNS : https://www.instagram.com/kessaku.shinkoiwa/

■馬菜銀座本店/千葉店

熊本の提携牧場から直送の安心・安全の熊本県産場肉専門店。

出荷される馬の体重は一般的に700〜800kgですが、馬菜では熊本の提携牧場で1tになるまで手にかけて育てた新鮮馬肉のみを使用しています。

脂がのった柔らかくこだわりの馬刺しは絶品です。

馬菜銀座【焼馬コース飲み放題付9,000円コース】

【馬肉宴会の概要】

・「焼馬コース 梅」120分飲み放題付き」全11品9,000円(税込)

11月中に予約で通常10,200円→9,000円に!(千葉店)

通常11,500円→10,000円に!(銀座本店)

《商品内容(全11品)》

馬肉のカルパッチョ、野菜のバーニャカウダ、馬刺し3種盛(上赤身、ヒレ、赤身)、馬菜名物手毬握り、焼馬3種盛(上カルビ、ヒレ、ロース)、ライス、アイス

その他にも桜鍋コースも用意あります。

・「桜鍋コース 雅」120分飲み放題付き」全11品9,000円(税込)

11月中に予約で通常12,200円→10,000円に!(千葉店)

通常14,500円→12,000円に!(銀座本店)

《商品内容(全9品)》

馬肉のカルパッチョ、野菜のバーニャカウダ、馬刺し3種盛(上赤身、ヒレ、赤身)、馬菜名物手毬握り、っ桜鍋(すき焼きORしゃぶしゃぶ)、〆の雑炊OR麺、アイス

『桜鍋コース 雅』

《開催店舗》

店舗名 : 馬菜銀座本店

店舗所在地: 東京都中央区銀座3-9-4 草野ビルディングB1

アクセス : 銀座線銀座駅A8 徒歩2分

営業時間 : 平日 ランチ 11:00〜15:00(LO14:30)

ディナー 17:00〜22:00(LO22:00)

土日祝 11:00〜22:00

宴会最大40名様可能

URL: https://basai-ginza.com

店舗名 : 馬菜銀座 千葉店

所在地 : 千葉県千葉市中央区冨士見2-9-2 プライム8 3階

アクセス: 千葉駅徒歩5分

営業時間: 平日 ランチ 11:00〜15:00(LO14:30)

ディナー 17:00〜22:00(LO22:00)

土日祝 11:00〜22:00

宴会最大20名様可能

