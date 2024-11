久保 明登壇！セリスタ『臨床栄養・サプリメント2024“サイエンスの進歩から明日の臨床を拓く”-共に-』

セリスタは、2024年12月1日(日)に、久保 明 先生を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『臨床栄養・サプリメント2024“サイエンスの進歩から明日の臨床を拓く”-共に-』を開催します。

セリスタ『臨床栄養・サプリメント2024“サイエンスの進歩から明日の臨床を拓く”-共に-』

◇見どころ/主な学習のポイント◇

■『臨床栄養・サプリメント2024“サイエンスの進歩から明日の臨床を拓く”-共に-』

久保 明 先生/Dr. Akira Kubo

医療法人財団百葉の会 銀座医院/院長補佐・抗加齢センター長

東海大学 医学部 医学科/客員教授

日本臨床栄養協会/理事長

1) エピジェネティックエイジの臨床展開

2) エイジング臨床研究の位相

3) 食と長寿

4) サプリメントと健康長寿

5) ビタミンD・EPA/DHA・NMN トップ3の今後

※キーワード:エピジェネティクス、エイジング、マルチビタミン、ミネラル、サプリメントへの法的規制

◇講師紹介◇

《経歴》

1979年3月 慶應義塾大学医学部卒業

1979年4月 東京都済生会中央病院内科入局

〜1993年

1988年4月 米国ワシントン州立大学医学部動脈硬化研究部門留学

(1988年9月まで)

1996年7月 高輪メディカルクリニック設立院長

〜2012年

2006年4月 東海大学医学部付属東京病院客員教授(抗加齢ドック)

〜現在

2007年4月 厚生労働省薬事・食品衛生審議会専門委員

〜2017年

2013年3月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授

〜2015年

2014年1月 医療法人財団百葉の会 銀座医院 院長補佐

〜現在

2014年4月 常葉大学健康科学部教授(2018〜2020年3月まで健康科学部学部長)

〜2020年

2019年11月 日本臨床栄養協会副理事長

2022年4月 一般社団法人チームケア学会理事

2023年11月 日本臨床栄養協会理事長

所属学会 日本内科学会 内科専門医

専門医等 日本糖尿病学会 専門医

日本内分泌学会 専門医

日本総合健診医学会 審議員

◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇

■番組名 :『Sunday Wellness Breeze』Season 27 Stage 3

■開催日時 :2024年12月1日(日) 10:00〜12:00

■開催形式 :Zoomオンラインセミナー

■プログラム:10:00 オープニング・主催者挨拶

10:20 『臨床栄養・サプリメント2024

“サイエンスの進歩から明日の臨床を拓く”-共に-』

久保 明 先生/Dr. Akira Kubo

医療法人財団百葉の会 銀座医院/

院長補佐・抗加齢センター長

東海大学 医学部 医学科/客員教授

日本臨床栄養協会 / 理事長

11:20 質疑応答

12:00 エンディング

■参加費 :無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

■対象 :医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

※一般の方はご参加できません。

■定員 :1,000人

