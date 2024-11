東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」のオールデイダイニング「ル・ジャルダン」にて、ディナータイム・6日間限定の「クリスマスハーフブッフェ」を開催!

贅沢な食材を使用したメインディッシュに加えて、オードブルやデザートを、ブッフェの原型となった北欧発祥のスモーガスボードスタイルで楽しめます☆

グランドニッコー東京ベイ 舞浜「ル・ジャルダン」クリスマスハーフブッフェ

価格:大人 7,200円・9歳〜12歳 4,500円(税・サービス料込)

※クリスマス限定ノンアルコールカクテル・ソフトドリンクバー付

※One Harmony会員は表示料金より10%OFF、さらに、プレミアムセレクションにグランドニッコー東京ベイ 舞浜を選ぶと表示料金より20%OFF

※小学生までの方は、お子様プレート1,600円を注文可能

開催期間:2024年12月20日(金)〜25日(水)

開催時間:17:30〜22:30(ラストオーダー22:00)/120分制

ブッフェメニュー一例:

・オニオングラタンスープ

・トマトとモッツァレラチーズのカプレーゼ クリスマスバージョン

・ポテトサラダツリー

・クリスマスリースバーニャ

・キッシュロレーヌ

・鴨胸肉のローストオレンジソース

・フランクフルターブルスト(生ソーセージ)プレーン・ハーブ 粒マスタード添え

・ブッシュ・ド・ノエル

・シュトーレン

・ドームショコラブランケーキ など約40種類

※仕入れ状況によりメニューが変更となる場合があります

開催場所:グランドニッコー東京ベイ 舞浜 オールデイダイニング「ル・ジャルダン」(3階)

東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」のオールデイダイニング「ル・ジャルダン」は、6日間限定で「クリスマスハーフブッフェ」を開催!

贅沢な食材を使用したメインディッシュに加えて、オードブルやデザートが、ブッフェの原型となった北欧発祥のスモーガスボードスタイルで楽しめます。

肉または魚料理からお好みの1品を選べるメインディッシュには、「国産牛のブッフ・ブルギニョン 季節の野菜添え」や「金目鯛のブイヤベース ガーリックトースト添え」など6品が登場。

さらにパフォーマンスキッチンからは熱々の状態で提供される「ワイン仕立てのオニオングラタンスープ」や「コンソメスープ」も提供。

ほかにもクリスマスにふさわしい華やかな盛り付けの「クリスマスリースバーニャ」や「キッシュロレーヌ」「鴨胸肉のロースト オレンジソース」などのオードブルが堪能できるのも嬉しいポイントです。

そのほか「シュトーレン」「ブッシュ・ド・ノエル」などのクリスマスならではのデザートも。

また、併設のバーカウンターでは、クリスマスバージョンなどの多彩なノンアルコールカクテルが登場します。

さらにレストランが位置するアトリウムはイルミネーションやツリーで彩られ、店内からもクリスマスムードたっぷりの景色を望めます。

煌めきにつつまれた幻想的な空間で、大切な方と過ごす特別なディナータイムを堪能できます。

お料理はもちろん、シュトーレンやブッシュ・ド・ノエルなどのデザートも楽しめる、イルミネーション煌めく空間で楽しめるブッフェ。

グランドニッコー東京ベイ 舞浜「ル・ジャルダン」クリスマスハーフブッフェは、2024年12月20日(金)から25日(水)の6日間限定開催です☆

