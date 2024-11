Stray Kids、12月13日に新AL『SKZHOP HIPTAPE ‘HOP’』リリース決定！メンバー全員が制作に参加

ボーイズグループStray Kidsが新アルバム『SKZHOP HIPTAPE 'HOP'』をリリースする。

Stray Kidsは来る12月13日、新しい形式のアルバム『SKZHOP HIPTAPE 'HOP'』をリリースすると明らかにした。

去る11月18日23時、所属事務所JYPエンターテインメントは、公式SNSに伝統的な雰囲気のトラックリストとオンラインカバーイメージを公開し、世界中のファンの期待を高めた。

トラックリストによると、アルバムにはタイトル曲『Walkin On Water』をはじめ、『Bounce Back』『U(Feat. TABLO)』『Walkin On Water(HIP Ver.)』『Railway(バンチャン)』『Unfair (フィリックス)』『HALLUCINATION(I.N)』『Youth(リノ)』『So Good(ヒョンジン)『ULTRA(チャンビン)』『Hold my hand(ハン)』『そうして、ゆっくり、2人(スンミン)』(原題)まで、全12曲が収録された。

Stray Kidsのバンチャン、チャンビン、ハンで構成されたプロデューシングチーム3RACHAを筆頭に、メンバー全員がクレジットに名を連ね、今回もStray Kidsの個性が色濃く出たアルバムが完成した。

(写真=JYPエンターテインメント)

(写真=JYPエンターテインメント)

特に、収録曲『U(Feat.TABLO)』に韓国のHIPHOPグループEPIK HIGHのメンバー、タブロがフィーチャリングに参加し、特別なシナジーを発揮する予定だ。

さらに、現在開催中のワールドツアー「Stray Kids World Tour<dominATE>」でそれぞれのメンバーがソロステージで披露した楽曲8曲が正式にリリースされ、STAY(Stray Kidsのファンネーム)の関心が集まっている。

『SKZHOP HIPTAPE』は、Stray Kidsの略語「SKZ」にHIPHOPを合わせて作ったもので、公式に定義されていないSKZならではの新しいジャンルの楽曲を収録したアルバムだ。

なかでも、最初の作品『HOP』はStray Kidsの8人のメンバーが成す和(合)、そしてHIPHOPの「HOP」という2つの意味を持っている。

なお、Stray Kidsは12月13日14時、新アルバム『SKZHOP HIPTAPE 'HOP'』とタイトル曲『Walkin On Water』をリリース予定だ。