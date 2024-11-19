第75回NHK紅白歌合戦

今年の大みそかに放送される『第75回NHK紅白歌合戦』の出場歌手が19日、東京渋谷の同局で行われた会見で発表され、41組の出場が決まった。以下は一覧。

紅組

aiko（15）

あいみょん（6）

ILLIT（初）

石川さゆり（47）

イルカ（2）

HY（3）

坂本冬美（36）

櫻坂46（4）

椎名林檎（9）

Superfly（8）

高橋真梨子（6）

tuki.（初）

天童よしみ（29）

TWICE（5）

乃木坂46（10）

ME：I（初）

MISIA（9）

水森かおり（22）

緑黄色社会（3）

LE SSERAFIM（3）

白組

Omoinotake（初）

Creepy Nuts（初）

GLAY（4）

郷ひろみ（37）

こっちのけんと（初）

THE ALFEE（2）

JO1（3）

純烈（7）

Da-iCE（初）

TOMORROW X TOGETHER（初）

Number_i（初）

新浜レオン（初）

Vaundy（2）

BE:FIRST（3）

福山雅治（17）

藤井 風（3）

星野 源（10）

Mrs. GREEN APPLE（2）

南こうせつ（6）

三山ひろし（10）

山内惠介（10）