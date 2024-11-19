【紅白】出場歌手発表（一覧）
第75回NHK紅白歌合戦
今年の大みそかに放送される『第75回NHK紅白歌合戦』の出場歌手が19日、東京渋谷の同局で行われた会見で発表され、41組の出場が決まった。以下は一覧。
紅組
aiko（15）
あいみょん（6）
ILLIT（初）
石川さゆり（47）
イルカ（2）
HY（3）
坂本冬美（36）
櫻坂46（4）
椎名林檎（9）
Superfly（8）
高橋真梨子（6）
tuki.（初）
天童よしみ（29）
TWICE（5）
乃木坂46（10）
ME：I（初）
MISIA（9）
水森かおり（22）
緑黄色社会（3）
LE SSERAFIM（3）
白組
Omoinotake（初）
Creepy Nuts（初）
GLAY（4）
郷ひろみ（37）
こっちのけんと（初）
THE ALFEE（2）
JO1（3）
純烈（7）
Da-iCE（初）
TOMORROW X TOGETHER（初）
Number_i（初）
新浜レオン（初）
Vaundy（2）
BE:FIRST（3）
福山雅治（17）
藤井 風（3）
星野 源（10）
Mrs. GREEN APPLE（2）
南こうせつ（6）
三山ひろし（10）
山内惠介（10）