第75回NHK紅白歌合戦に初出場が決まった8組のグループや歌手（撮影・千葉一成）

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NHKは19日、都内の同局で大みそかの「第75回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分）の出場歌手発表会見を行い、出場歌手41組が発表された。初出場は紅組がILLITら３組、白組がCreepy Nutsら７組が選出された。

この日に発表された歌手は次の通り。

＜紅組＞

aiko（15）

あいみょん（6）

ILLIT（初）

石川さゆり（47）

イルカ（2）

HY（3）

坂本冬美（36）

櫻坂46（4）

椎名林檎（9）

Superfly（8）

高橋真梨子（6）

tuki.（初）

天童よしみ（29）

TWICE（5）

乃木坂46（10）

ME:I（初）

MISIA（9）

水森かおり（22）

緑黄色社会（3）

LE SSERAFIM（3）

＜白組＞

Omoinotake（初）

Creepy Nuts（初）

GLAY（4）

郷ひろみ（37）

こっちのけんと（初）

THE ALFEE（2）

JO1（3）

純烈（7）

Da-iCE（初）

TOMORROW X TOGETHER（初）

Number_i（初）

新浜レオン（初）

Vaundy（2）

BE:FIRST（3）

福山雅治（17）

藤井風（3）

星野源（10）

Mrs.GREEN APPLE（2）

南こうせつ（6）

三山ひろし（10）

山内惠介（10）