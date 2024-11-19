【紅白歌合戦】出場歌手41組発表 Creepy Nutsら初出場10組／一覧
NHKは19日、都内の同局で大みそかの「第75回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分）の出場歌手発表会見を行い、出場歌手41組が発表された。初出場は紅組がILLITら３組、白組がCreepy Nutsら７組が選出された。
この日に発表された歌手は次の通り。
＜紅組＞
aiko（15）
あいみょん（6）
ILLIT（初）
石川さゆり（47）
イルカ（2）
HY（3）
坂本冬美（36）
櫻坂46（4）
椎名林檎（9）
Superfly（8）
高橋真梨子（6）
tuki.（初）
天童よしみ（29）
TWICE（5）
乃木坂46（10）
ME:I（初）
MISIA（9）
水森かおり（22）
緑黄色社会（3）
LE SSERAFIM（3）
＜白組＞
Omoinotake（初）
Creepy Nuts（初）
GLAY（4）
郷ひろみ（37）
こっちのけんと（初）
THE ALFEE（2）
JO1（3）
純烈（7）
Da-iCE（初）
TOMORROW X TOGETHER（初）
Number_i（初）
新浜レオン（初）
Vaundy（2）
BE:FIRST（3）
福山雅治（17）
藤井風（3）
星野源（10）
Mrs.GREEN APPLE（2）
南こうせつ（6）
三山ひろし（10）
山内惠介（10）