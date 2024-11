「ほっかほっか亭」にて、12月1日(日)から30日(月)までの期間限定で「冬のすみっコぐらし キャンペーン」を実施。今回で6回目となる今回のコラボレーションでは、オリジナルウォーターボトルがもらえる。『すみっコぐらし』はサンエックスが展開するキャラクター。2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めている。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい……。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現している。

今回も、ほっかほっか亭の「すみっコぐらしべんとう」や「各種オードブル」、「おかずトリオ」・「キッズトリオ」に加え、新発売の「ほっかチキントリオ」など、総額税込2000円相当を購入した方に、先着でお好きなデザインのオリジナルウォーターボトル(全5種)が1つもらえる(なくなり次第終了)。オリジナルウォーターボトルは、すみっコぐらしのキャラクターが、様々なほっかほっか亭のメニューを食べている、完全オリジナル描きおろしのイラストを使用。水はもちろん、スポーツドリンクなどの持ち運びにも便利にご使用できるので、5種類集めて使い分けてみるのも楽しそう。税込2000円相当の内訳は、「すみっコぐらしべんとう4コ」、「オードブル1台」、「ほっかチキントリオ1台」、「キッズトリオ2台」、「おかずトリオ2台」などの購入。キャンペーン期間中、各店舗に設置しているシール台紙に、シール20点分を集めよう。組み合わせは問わないので好きなメニューを組み合わせて考えよう。さらに、恒例のほっかほっか亭公式アプリ「ほっかアプリ会員さま限定企画」も実施。オリジナル ウォーターボトルの個装箱の裏側に貼付されている応募シリアルコードを、ほっかアプリの特設ページに入力のうえ応募すると、抽選で計50名に、「すみっコぐらし 巾着付きブランケット」があたる。収納に便利な巾着袋が付いているため、持ち運びも便利だ。また、ポンチョにもなるので、使いやすいアイテム。もちろん、オリジナルのデザインだ。今回もほっかほっか亭×すみっコぐらしのコラボを楽しもう。(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.