【RZ-009 コマンドウルフAC&LC マーキングプラスVer.】2025年4月 発売予定価格:7,700円

コトブキヤは、プラモデル「RZ-009 コマンドウルフAC&LC マーキングプラスVer.」を2025年4月に発売する。価格は7,700円。

本製品は、「ZOIDS」シリーズより抜群の追跡能力を持つハンター「コマンドウルフ」を、同社のプラモデルシリーズ「HIGHEND MASTER MODEL(HMM)」で商品化したもの。過去に発売した「RHI-3 コマンドウルフ リパッケージ版」より新規デカールを追加している。

リパッケージ版と同じく2種類の強化バリエーションパーツが同梱し、組み換えを楽しむことができるほか、ボーナスパーツとして頭部コックピット他のクリアーパーツはクリアーオレンジ、スモーク成型に加え無色クリアー成型のものが追加。好みのクリアーカラーで塗装することができる。

さらにもう一点ボーナスパーツとして、レドラーと同じ関節キャップが必要数付属し、好みで取り付けが可能となっている。

「RZ-009 コマンドウルフAC&LC マーキングプラスVer.」

仕様:プラモデル スケール:1/72スケール サイズ:全長 約220mm 素材:PS、PE、ABS、PVC(非フタル酸)

(C) TOMY

ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd. and used under license.

※画像は試作品のものです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。