ＮＨＫは１９日、大みそかに放送される「第７５回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７時２０分）の出場歌手が発表された。初出場は、紅組がＩＬＬＩＴ、ｔｕｋｉ．、ＭＥ：Ｉの３組。白組はＯｍｏｉｎｏｔａｋｅ、Ｃｒｅｅｐｙ Ｎｕｔｓ、こっちのけんと、Ｄａ−ｉＣＥ、ＴＯＭＯＲＲＯＷ Ｘ ＴＯＧＥＴＨＥＲ、Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉ、新浜レオンの６組。

司会は女優の伊藤沙莉、タレントの有吉弘行と女優の橋本環奈、同局の鈴木奈穂子アナウンサーの４人が務める。伊藤と鈴木アナは初で、有吉は２年連続２回目、橋本は２年連続３回目。伊藤は２０２４年前期の朝の連続テレビ小説「虎に翼」の、橋本は現在放送中の朝ドラ「おむすび」で主演を務めており、朝ドラの前期後期主人公が司会として共演するのは紅白史上初となる。今年のテーマは「あなたへの歌」。同局は「メジャーもマイナーも、国も性別も、時代にもとらわれることなく、他でもない『あなた』へ、一人ひとりに最高の歌をおくります」としている。

【紅組】

ａｉｋｏ（１５）

あいみょん（６）

ＩＬＬＩＴ（初）

石川さゆり（４７）

イルカ（２）

ＨＹ（３）

坂本冬美（３６）

櫻坂４６（４）

椎名林檎（９）

Ｓｕｐｅｒｆｌｙ（８）

郄橋真梨子（６）

ｔｕｋｉ．（初）

天童よしみ（２９）

ＴＷＩＣＥ（５）

乃木坂４６（１０）

ＭＥ：Ｉ（初）

ＭＩＳＩＡ（９）

水森かおり（２２）

緑黄色社会（３）

ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭ（３）

【白組】

Ｏｍｏｉｎｏｔａｋｅ（初）

Ｃｒｅｅｐｙ Ｎｕｔｓ（初）

ＧＬＡＹ（４）

郷ひろみ（３７）

こっちのけんと（初）

ＴＨＥ ＡＬＦＥＥ（２）

ＪＯ１（３）

純烈（７）

Ｄａ−ｉＣＥ（初）

ＴＯＭＯＲＲＯＷ Ｘ ＴＯＧＥＴＨＥＲ（初）

Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉ（初）

新浜レオン（初）

Ｖａｕｎｄｙ（２）

ＢＥ：ＦＩＲＳＴ（３）

福山雅治（１７）

藤井 風（３）

星野 源（１０）

Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ（２）

南こうせつ（６）

三山ひろし（１０）

山内惠介（１０）