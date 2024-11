原 佑輔登壇！MS＆ADインターリスク総研「多様な施策で業務パフォーマンス向上！〜腸活活用のススメ〜」

MS&ADインターリスク総研は、メディアなどでも注目の「腸活」の効果や健康経営での活用事例および業務パフォーマンス向上につながるコンディション調整の視点について解説するオンラインセミナー「<実践!健康経営セミナー>多様な施策で業務パフォーマンス向上!〜腸活活用のススメ〜」を2024年12月10日に開催します。

MS&ADインターリスク総研「多様な施策で業務パフォーマンス向上!〜腸活活用のススメ〜」

(1)日時 2024年12月10日(火) 14:00〜15:00

(2)開催形態 Webによるライブ配信 (Zoomウェビナー)

(3)主催 MS&ADインターリスク総研株式会社

株式会社サイキンソー

(4)講演者および講演内容

第一部「“正しい”腸活で、さらなる業務パフォーマンスを」

株式会社サイキンソー CFO室

管理栄養士 小川 静香 氏

第二部「どのように健康経営に取り入れ、効果的に推進するのか」

MS&ADインターリスク総研株式会社

リスクマネジメント第四部 人的資本・健康経営グループ

上席コンサルタント 原 佑輔

※上記プログラム、演題名は変更になる可能性があります。

(5)参加費 視聴無料(通信料、専用サイトにアクセスするための費用は視聴者負担)

(6)対象者

<おすすめ>

企業において、経営企画・人事総務部門等で健康経営を推進・担当されている方

産業医・保健師等の産業保健スタッフ

(7)お申込下記URLへアクセスの上、申込みできます。

https://zoom.us/webinar/register/WN__7b5Qux9QNStJcDAM6cQyg

(8)留意事項

※当セミナーの録画・録音・撮影、および資料の二次利用、詳細内容のSNSへの投稿は固くお断りします。

※個人の方、ご同業の方の参加はお断りさせていただく場合があります。

※お客さまのご登録情報やアンケート回答情報はMS&ADインターリスク総研株式会社および共催企業にて共有し、今後のイベントやサービス等の案内に使用することがあります。

