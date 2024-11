ユアネットは、2024年11月11日より、学習塾・スクール向け業務管理システム「スクパス」にて、新機能「教室カレンダー」の提供を開始しました。

スクパス 新機能「教室カレンダー」

ユアネットは、2024年11月11日より、学習塾・スクール向け業務管理システム「スクパス」にて、新機能「教室カレンダー」の提供を開始。

■教室カレンダーとは

教室のあらゆる予定を共有できる万能カレンダーです。

教室スケジュールを自由に作成し、カレンダーに表示することができます。

教室の予定をまとめて確認でき、これひとつで教室の予定管理をスムーズに行える機能です。

また、教室カレンダーは、生徒・保護者とも共有できます。

■教室カレンダーでできること

(1) 教室スケジュールの作成

任意の内容で教室スケジュールを作成し、管理画面・アプリに共有できます。

把握しておきたいスケジュールをカレンダーに表示できるため、スクール内での共有も円滑に行えます。

例えば…

夏季休業・年末年始休業・検定・模試のスケジュール・入試日程・各種申し込み受付期間・締切日・イベント・発表会・季節講習・テスト対策講座・保護者説明会・学校別スケジュール(定期テスト・始業式・終業式)・月謝支払日・自習室開放日・教室長不在日など

(2) 既存機能との連携

教室カレンダーは座席管理・予約管理と連携しており、確定した予定をカレンダー画面で確認できます。

カレンダーに表示された予定から、クリック一つで各メニューの詳細画面が開くので、詳しい内容をその場ですぐに確認できます。

(3) 生徒・保護者にアプリで共有

作成した教室スケジュールや開校時間、授業スケジュール、面談、イベント等、確定している予定を生徒・保護者と共有できます。

生徒・保護者側には、生徒本人に関係する予定のみ表示されます。

管理画面と同じく、表示されている予定をタップすることで詳細が確認できるので、操作が苦手な方でも簡単です。

教室の予定が一つのカレンダーから確認できるので、授業忘れ等の防止に期待できます。

なお、生徒・保護者との共有は不要という場合は、アプリの教室カレンダーを非表示にすることが可能です。

■「スクパス」とは

スクパスは、現役講師の声から生まれた学習塾・スクール運営支援システムです。

学習塾をはじめ英会話教室・プログラミング教室・ピアノ教室・スポーツクラブなど様々なスクールで利用できます。

スクール運営における煩雑な業務を効率化する機能や、生徒・保護者とのコミュニケーションを円滑にする機能が19種類以上備わっています。

スクールの先生方が「生徒・保護者とじっくり向き合う時間」「学習の質を向上させる時間」を確保できるよう、ITシステムで支援。

■「スクパス」の特長

(1) アプリレビュー★4.5

アプリを利用される保護者・生徒からは、高い評価です。

先生のみならず生徒・保護者のニーズにも寄り添い、開発されています。

(2) 生徒1人あたり月額190円〜

19種類以上の機能から、必要なものだけを選択できます。

コストを抑えながら業務を改善できます。

(3) 塾スクールと共に成長するシステム

企画から開発まで一貫して自社で行っています。

そのため、利用者からの意見・要望に柔軟かつ迅速に対応することが可能です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 教室の予定をまとめて確認!スクパス 新機能「教室カレンダー」 appeared first on Dtimes.