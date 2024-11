職場ドレスコードなど様々な観点から実務ポイント解説！『多様化する人材と雇用に対応する ジェンダーフリーの労務管理』小岩広宣著

社会保険労務士法人ナデックの代表社員 小岩広宣は、日本実業出版社から、新刊『多様化する人材と雇用に対応する ジェンダーフリーの労務管理』を2024年11月22日(金)に全国の書店で発売します。

『多様化する人材と雇用に対応する ジェンダーフリーの労務管理』小岩広宣著

社会保険労務士法人ナデックの代表社員 小岩広宣は、日本実業出版社から、新刊『多様化する人材と雇用に対応する ジェンダーフリーの労務管理』を2024年11月22日(金)に全国の書店で発売。

また、2024年12月3日(火)には東京・新宿で出版記念会を開催予定です。

■『多様化する人材と雇用に対応する ジェンダーフリーの労務管理』について

これまで日本では「男は仕事、女は家事・育児」といった固定的な性別の役割が、男女の差別的な関係や経済的な格差を醸成し、多くの職場では「男らしさ」「女らしさ」という偏ったジェンダー観に基づいて従業員を雇用・管理してきましたが、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」での「ジェンダー平等」やLGBT理解増進法などの動向にも見られるように、ジェンダーをめぐる規範の変化や多様化が進むなか、大企業だけでなく、中小・零細企業の労務管理にもジェンダーへの思い込みや偏見を解消する具体的な取り組みが求められるようになってきています。

ジェンダーやダイバーシティ分野に詳しいジェンダー法学会会員の社会保険労務士が、募集・採用、賃金、福利厚生、服務規律、職場のドレスコード、トイレや更衣室などの施設管理、ハラスメントや懲戒といった様々な観点から実務ポイントを解説しています。

一般的な本ではほとんど触れられていない「ジェンダーや性的マイノリティ、多様性をめぐる労務管理への対応」「今後の社内コミュニケーションに必要な知識とステップ」なども取り上げている点が大きな特徴です。

経営層や人事労務担当者の実践的な参考図書として、管理職の研修テキストとしてもおすすめです。

〈目次〉

マンガでつかむ本書のポイント

第1章 ジェンダーと労務管理の全体像

第2章 募集・採用・労働契約

第3章 雇用形態・勤務条件

第4章 賃金・福利厚生・施設管理

第5章 服務規律・服装規定

第6章 ハラスメント・懲戒

第7章 解雇・退職

おわりに

〈書籍概要〉

タイトル: 多様化する人材と雇用に対応する ジェンダーフリーの労務管理

著者 : 小岩広宣

価格 : 2,750円(税込)

発売日 : 2024年11月22日(金)

ページ数: 272ページ 単行本(ソフトカバー)

発行元 : 日本実業出版社

URL : https://amzn.asia/d/cgMudX0

著者・小岩広宣

■出版記念会について

本書の発刊を受けて、出版記念会を2024年12月3日(火)に開催します。

このイベントは、「多様化する人材」の労務管理をわかりやすく解説するをテーマに、人材の確保・定着、意欲の向上に課題を抱えている企業や、ジェンダーをめぐる雇用問題に対応したい企業経営者および実務担当者、企業から労務に関する相談を受ける士業やコンサルタントを対象にしたものです。

既存の労務管理をめぐるルールのアップデートが求められている時代への問題意識と実務手法の提起を通じて、新たな時代に備えた労務管理のあり方について学び合いと交流の場を作ります(会場代等実費)。

〈開催概要〉

場所 : 西新宿大京ビル貸会議室(東京都新宿区西新宿7-21-3)

日時 : 2024年12月3日(火) 15:00〜17:30

参加費用: 1,500円(税込)

詳細 : https://www.nudec.jp/news/23345.html

〈お申し込みフォーム〉

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclpnaT-cshIgAM04VGkNl2MxRWxIa9uWzwTJJHisTTehn6Jw/viewform

