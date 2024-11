富士急行は、神奈川県相模原市のリゾート施設「さがみ湖MORI MORI」でイルミネーションイベント「さがみ湖イルミリオン」を11月16日(土)から開催している。期間は2025年5月11日(日)まで。

さがみ湖MORI MORIは、都心からクルマで約50分の場所にある”アドベンチャーリゾート”。各種のアトラクション、アスレチック、キャンプ、温泉などが楽しめる。7月に「さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト」から名称を変更した。

さがみ湖イルミリオンは今年で16年目を迎えるイルミネーションで、関東最大級となる600万球というボリュームあるイルミネーションが見られる。関東3大イルミネーションの1つでもある。

受賞歴のあるイルミネーションとなっている

今回の目玉は、サンエックスとコラボレーションした「サンエックスキャラクターズイルミネーション」エリア。「リラックマ」、「すみっコぐらし」、「たれぱんだ」など、サンエックスのキャラクターで彩られている。キャラクターのフォトスポットも多数設置される。

11月14日(木)の内覧会にはリラックマ(右)とコリラックマ(左)が駆けつけた

「さがみ湖イルミリオン」の内覧会に現れた「リラックマ」と「コリラックマ」

さがみ湖イルミリオンのマップ

キャラクターを見つけるシールラリーも実施(有料)

サンエックスキャラクターが次々登場!

サンエックスキャラクターズイルミネーションは、園内の山頂エリアにある。山頂へは全長250mある「虹のリフト」で向かう。リフトの真下にも電飾があり、サンエックスのキャラクターが迎えてくれる。

園内に入ってすぐの場所にある「ウェルカム広場」。奥に進むと「光の花畑」が広がる

山頂エリアに向かう虹のリフト

敷地の高低差を生かしたイルミネーションが楽しめる

リフトからはサンエックスのキャラクターが見える

リフトを降りると、サンエックスキャラクターズイルミネーションが広がっていた。フォトスポットが多いので、キャラクターと色々な写真が撮れる。

サンエックスキャラクターズイルミネーションの入り口

「アートウォール」

「みんなでいっしょにフォトスポット」

顔はめができる部分もある

ぬいぐるみなどグッズの撮影用のスタンドが設置されていた

たれぱんだの大きなバルーン

後方にもたれぱんだが沢山

こちらはすみっコぐらしのエリア

すみっコぐらし「しろくまのふるさと」コーナー

すみっコぐらし「とかげとおかあさんときらきらな夜」コーナー

ストーリーを解説したマンガもあった

リラックマの「あなたとまどろむフォトスポット」。ブランコに座って写真が撮れる

コリラックマの20周年バルーンも

動画も撮りたいキャラクターステージ

大きな見せ場が「サンエックスキャラクターステージ」。キャラクターのバルーンや電飾のほかに、映像も流れており音楽に合わせてイルミネーションが光る趣向になっている。アフロ犬バージョンの演出もあった。

サンエックスキャラクターステージ。曲は「えびえび Everyday!!」や「ベリーぎゅっとコリラックマ」が流れる

センチメンタルサーカスの15周年フォトスポット

にゃんにゃんにゃんこの「シューにゃんこのつくり方」。電飾がアニメになっており、シューにゃんこが完成する

映像の展示もあった

こげぱんの「やさぐれフォトスポット」。奥にこげぱんのバルーンがある

「光のかんらんしゃ」は1周15分で50mまで上昇する

ゴンドラにはサンエックスのキャラクターがあしらわれていた

観覧車からはイルミネーションを一望できる

こちらは観覧車から見たたれぱんだとすみっコぐらしのエリア

初登場の「輝く森の宮殿」も大迫力

さがみ湖イルミリオンのもう1つの目玉となるのが「輝く森の宮殿」。初登場となるイルミネーションで、高さ15mのシンボルツリーを中心にイルミネーションウォールが広がる幻想的なスポットとなっている。

クリスマスをテーマにしており、オリジナルアレンジのクリスマスソングに合わせた3分間のショーが行われる。1月からは春をテーマにしたショーに切り替わる。

輝く森の宮殿

光が反射する水面も生かして撮影したい

輝く森の宮殿を見下ろす場所には富士山や干支のイルミネーションもあった

こちらは光の花畑。奥は青色の電飾になっている

アトラクションもイルミネーションで飾られていた

オリジナルフードやグッズも充実

イルミネーションを望めるレストラン「ワイルドダイニング」では、ノベルティ付きコラボフード14種類を提供する。フードにはランチョンマット、スイーツとドリンクにはコースターが付く。

コラボフード

コラボドリンクとスイーツの一部

ノベルティはランダム。期間によって柄が異なる

コラボグッズも多数登場する。ペンライトなどプロップス(撮影小物)として使えるアイテムも用意される。コラボグッズを含む税込4,000円以上の購入でオリジナルペーパーバッグ1枚がもらえる。

コラボグッズ

光るキャンディ

キャンディはこのように光る

ペンライト

プリントクッキー

こんぺいとう

フレークキーホルダー

ボールペンセット

ミニタオル

クリアファイル

ぶらさげぬいぐるみ(11月29日から販売)

オリジナルグッズの販売コーナー。手前にあるのはコーンスナック

コラボ以外のグッズとしてTシャツやトートバッグ、カチューシャなども並んでいた

さがみ湖イルミリオンの入園料は大人2,000円、小人/シニア1,300円、愛犬1,000円。フリーパスも用意される。また、ノベルティが付いたコラボチケットも販売する。新宿駅、横浜駅、町田駅、橋本駅からは直行バスが出る。詳細はWebサイトを参照されたい。

隣接のキャンプ場ではノベルティが付く宿泊プランがあるほか、11月30日(土)、12月1日(日)、12月7日(土)、12月8日(日)には約500機のドローンですみっコぐらしのキャラクターを表現するショーが開催される。

©2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

イベント名

さがみ湖イルミリオン サンエックスキャラクターズイルミネーション

営業期間

2024年11月16日(土)~2025年5月11日(日)

※2025年4月7日(月)以降は土日祝のみ営業

会場

さがみ湖MORI MORI

営業時間

16時00分以降に点灯

休園日

1月8日(水)・9日(木)・15日(水)・16日(木)・22日(水)・23日(木)・29日(水)・30日(木)

2月4日(火)・5日(水)・6日(木)・12日(水)・13日(木)・18日(火)・19日(水)・20日(木)

3月5日(水)・6日(木)・13日(木)

入園料

入園料

大人:2,000円/小人・シニア:1,300円/ペット(犬):1,000円(2匹目以降1匹500円)



フリーパス

大人:4,500円/小人・シニア:3,700円/ペット(犬):2,000円



ナイトフリーパス

大人:3,000円/小人・シニア:2,400円/ペット(犬):1,500円