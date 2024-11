個人の 「顔表情からの感情推定」が可能に！明治学院大学「生成AIを活用した顔表情からの表情コピーと感情マップ生成」

明治学院大学「AI・データサイエンス教育プログラム」の科目「AI・データサイエンス入門」を履修する学生グループによる研究「生成AIを活用した顔表情からの表情コピーと感情マップ生成」が2024年11月2日、3日にかけて行われたフォーラム顔学2024にて輿水賞を受賞しました。

この賞は日本顔学会大会における研究発表の中から、その着想と構想において顔学構築にインパクトをもたらす研究に貢献した発表者に、その功績を顕彰するものとして授与されます。

この研究は生成AI技術と感性情報を結び付けるための基盤として「様々なドメインを貫く基盤となる骨太な研究をこれからも期待する」と評されました。

2023年度から全学部対象の「AI・データサイエンス教育プログラム」をスタートさせ、AI時代の新たな基礎知識を、文系学部生にも教授しています。

今回の受賞はそのプログラムの中の「AI・データサイエンス入門」の履修者である様々な学部に所属する学生たちが研究に参加し、ひとつの成果となりました。

文理融合型の研究として今後のさらなる発展が期待されています。

◆研究概要

生成AIの顔パラメータを活用すると、ある人物の表情を別の人物にコピーすることができます。

この技術を使うと、無表情な顔画像から、様々な表情の顔画像を生成することも可能です。

この研究では、この技術を使って、ある特定の人物の無表情顔画像から、ラッセルの円環モデル(注)上の様々な感情の表情を生成し、円環モデル上に配置した「感情マップ」を提案しました。

この感情マップを活用すれば、個人に特化した「顔表情からの感情推定」が可能となり、高精度かつホワイトボックス型の感情推定AIが実現できます。

こうした研究は、商品やCMに対する印象計測などのビジネスへの応用や、メンタルヘルスへの応用、気分や機嫌の悪い人を早期に発見してケアにつなげるなど、様々な応用が考えられます。

注)ラッセルの円環モデルとは、人間の感情を、感情価(感情のポジティブ・ネガティブ度)と活性度(感情の活性度が高いか低いか)の2軸で表現できるとする感情表現モデルです。

◆永田毅教授コメント

この研究を進めるに当たり、まず顔撮影実験を行いました。

趣旨に賛同していただいた10名の学生被験者に様々な感情を伴う台詞を読んでもらって撮影し、1400枚の画像を抽出しました。

その画像について、138名に上る学生の研究参加者に、各画像の感情価と活性度の主観評価を行ってもらい、その中央値を正解値として、機械学習しました。

研究終盤に参加してくれた131名の学生の力により、本研究は大きく加速し、顔学会に間に合わせることができました。

ポスターには参加者皆さんのお名前を記載しています。

参加してくださった学生の皆さん、本当にありがとうございました。

◆明治学院大学「AI・データサイエンス教育プログラム」について

AIとビッグデータの時代を迷いなく生きるために欠かせない知識を培うことができるプログラムとして文系学部生向けに2023年から開講しました。

年間約3000名が履修しています。

初歩から応用まで3段階のステップで構成され、履修者の習熟度に応じて学びを深めることが可能です。

「AI・データサイエンス教育プログラム(レベル1)」は、2024年8月27日に文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(リテラシーレベル)」の認定を受けています。

数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(リテラシーレベル)ロゴ

