江東区門前仲町にオープン！DAZZLE Personal Gym

DAZZLE Personal Gymは、日本初の元プロボートレーサーが手掛けるパーソナルジムを2024年10月、門前仲町駅徒歩2分の場所にオープンしました。

DAZZLE Personal Gym

開店日 : 2024年10月

所在地 : 〒135-0047 東京都江東区富岡1丁目11-4 青木ビル101

アクセス : 東西線「門前仲町」駅 徒歩2分、「木場」駅 徒歩10分

営業時間 : 9時〜21時

定休日 : 不定休

・元プロスポーツ選手と管理栄養士によるWサポート

DAZZLEのトレーナーである二宮氏や梅内氏は、元プロボートレーサーです。

アスリートとしてのキャリアの中で体重管理を徹底的に行ってきたことから、「減量のプロ」としての知識・経験を豊富に持っています。

その経験を活かし、健康的なダイエットやボディメイクを無理なく持続可能な方法で導くサポートをマンツーマンで行います。

また、食事指導に関しては担当管理栄養士がクライアント一人ひとりに付き、栄養バランスを重視した個別の食事プランを提供。

一般の方々が健康的かつ一時的でない理想の体型を目指せるよう、運動と栄養の両面からそれぞれの目標への道のりをフルサポートします。

・運動経験を問わず、目標へ邁進できる快適環境

DAZZLEは完全個室のトレーニング空間を提供し、個々のトレーニングを快適で集中しやすい環境で行えます。

薄暗いストイックな空間とは異なり、モチベーションを維持できるおしゃれで清潔感あふれるインテリアが整えられています。

また、ウォーターサーバーや無料でウエア・シューズ・タオルのレンタルサービスも完備しており、利用者は手ぶらで通うことが可能です。

・科学的データに基づく進捗管理とInBody測定

DAZZLEでは、定期的に体組成測定を行い、クライアントの体の変化をデータで視覚化し、成果を確認することができます。

測定結果に基づき、トレーニングや栄養計画を調整することで、より効果的で無駄のないプログラムを提供しています。

また、クライアントは専用アプリを通じて自身のデータを管理でき、進捗状況をグラフで確認することが可能です 。

また、遺伝子検査や腸内DNA検査のオプションも取り揃えています。

・ファンクショナルトレーニングと多彩なエクササイズ

DAZZLEでは、ファンクショナルトレーニングを中心に、日常生活での動作を基にしたトレーニングを採用しています。

これにより、実用的な筋力や柔軟性、バランス能力の向上を図り、日常生活での体の負担軽減や体力向上に貢献します。

また、バリエーション豊富なエクササイズを組み合わせることで、クライアントが飽きずに楽しく続けられるプログラムを提供しています 。

・駅近で通いやすい立地とスタイリッシュな環境

門前仲町駅から徒歩2分というアクセスの良さもDAZZLEの魅力の一つです。

仕事帰りや忙しいスケジュールの中でも気軽に立ち寄れるため、トレーニングの継続がしやすい環境が整っています。

また、富岡八幡宮のすぐそばに位置しており、ジムに通うことで心身のリフレッシュも期待できます 。

・DAZZLEのビジョンと使命

DAZZLE Personal Gym代表の二宮氏はボートレース競技中の事故により長期戦線離脱し、約1年のリハビリを経て戦線復帰するが後遺症の影響により引退。

自身が競技者として引退後も身体作りやフィットネスへの情熱を持ち続け、経験と知識を役立てたいとDAZZLE Personal Gymを立ち上げました。

DAZZLE Personal Gymのビジョンは、「誰もが一生健康であり続けるためのサポートを提供する」ことです。

クライアントの短期的な目標達成のみならず、長期的な健康維持と生活の質の向上に寄与するためのアプローチを追求しています。

