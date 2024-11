年をとるにつれて忘れっぽくなったり、問題の解決に時間がかかるようになったりして、認知機能の低下を実感した経験がある人もいるかもしれません。一部の人は、さまざまな認知機能改善のために設計された「脳トレゲーム」をプレイすることで、認知機能の改善を試みています。ニューヨーク州立大学ビンガムトン校の心理学准教授であるイアン・マクドノー氏らが、「脳トレゲームに意味はあるのか?脳のためになる活動とは何なのか?」について解説しています。

Brain-training games remain unproven, but research shows what sorts of activities do benefit cognitive functioninghttps://theconversation.com/brain-training-games-remain-unproven-but-research-shows-what-sorts-of-activities-do-benefit-cognitive-functioning-240499加齢と共に認知機能が低下するのは自然なことですが、数多くの研究によって人々は認知機能の低下を遅らせたり、改善したりできることがわかっています。認知機能の改善につながる活動にはさまざまなものがありますが、そのうちのひとつに「脳トレゲーム/アプリ」が存在しています。脳トレは認知機能を測定するために作られたテストをゲーム化し、ユーザーが特定の認知機能タスクを習得するのを助けるように設計されています。「文字と数字の適切な組み合わせを瞬時に見つけるタスク」「単語の文字数が偶数か奇数か素早く判断するタスク」「文字が母音か子音かを識別するタスク」などが一例です。ゲームには制限時間が設けられており、難易度も複数用意されているため、ユーザーは自分のスキルに合わせて難易度を上げていくことができます。これらの脳トレゲームをプレイすることで、注意力や記憶力、情報処理速度、実行機能と呼ばれる認知機能などが改善されるとメーカーはアピールしています。しかし、脳トレで特定のタスクのスキルを向上させたとしても、それが現実世界の状況にも適用されるとは限らず、脳トレが持続的な認知機能改善を達成するかどうかについては心理学者の間でも議論が続いています。2016年には脳トレアプリ「Lumosity」の開発企業に対し、アメリカ連邦取引委員会(FTC)が「科学的裏付けがない」として200万ドル(当時のレートで約2億4000万円)の罰金を科しています。また、2017年にはLumosityが脳の認知能力を改善する効果はないという研究結果も報告されました。脳トレアプリ「Lumosity」に脳の機能を強化する効果は全くないことが判明 - GIGAZINE脳トレゲームの効果についてはよくわかっていませんが、マクドノー氏が参加した「Synapse Project(シナプスプロジェクト)」という研究では、「認知機能の改善に役立つ活動」の種類が特定されています。シナプスプロジェクトでは被験者が複数のグループに分けられ、それぞれにタイプの異なる活動が割り当てられました。1つのグループには、「自分たちがほとんど経験したことがない新しい活動」である写真撮影や刺しゅう細工に取り組むことが指示されました。これらの活動はゲームではありませんが、魅力的でやりがいがあり、社会的な相互作用のある活動でした。その他のグループには、旅行や料理といった「社会的な相互作用があるものの新しくはない活動」や、クロスワードパズルや音楽鑑賞といった「より孤独で新しくはない活動」が割り当てられました。各グループは1週間あたり15時間、14週間にわたり集まってそれぞれの活動を行い、研究の開始時点と終了時点の認知機能を測定しました。その結果、新しく挑戦的な活動に割り当てられた人々は簡単な活動に割り当てられた人々と比較して、記憶力・情報処理速度・推論能力といった認知機能が大幅に向上しました。被験者らは認知機能の測定テストについて直接訓練を受けたわけではないため、挑戦的な活動が「単語のリストを覚える」「抽象的な問題を解決する」といったスキルを向上させたことが示唆されています。さらに被験者の脳スキャンでは、より挑戦的な活動に従事している人々の脳では、注意力や情報処理に関する脳の効率が向上していることが判明しました。シナプスプロジェクトと従来の脳トレの違いとして、「活動がグループで行われるか、それとも単独で行われるか」という点が挙げられます。しかし、シナプスプロジェクトでは新しくはない活動に従事したグループ間で、活動の社会性による差はみられなかったとのこと。つまり、社会的な要素ではなく「新しい活動かどうか」が、認知機能と脳の健康を維持する原動力になっていることが示されたと、マクドノー氏らは述べています。新しい活動に従事することは認知的な努力が必要だったり、時にはフラストレーションを感じたりすることもあります。しかし、それによって思考や判断を担う前頭葉や、注意の処理や感覚入力を組み合わせる頭頂葉が刺激され、認知機能の改善につながるとみられます。その点では、自分になじみのない脳トレゲームをプレイすることで認知機能が改善される可能性もあるといえます。また、脳トレ以外のテトリスやリアルタイムストラテジーゲーム、アクションゲームなどでも認知機能が向上するという研究結果が報告されています。よくアクションゲームをプレイする人は「注意力」と「認知力」が高いことが判明、ゲームでエリートが養成される時代が到来する可能性 - GIGAZINE