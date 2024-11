私たちは楽園に生きています。ここはまさしく、エデンの園なのです。私たちの知る、唯一の楽園かもしれません。

まったくもって美しすぎる。描いてみたいと感じるほどに。



― アルバート・ヨーク





Our Fashion Story

vol.22



LOEWE

×

エデンの園





私たちの日常に、未知との遭遇への喜びや希望の光を宿してくれるのはクリエイションの力。第22回目となる、FASHION HEADLINEのクリエイター連載「Our Fashion Story」は、ロエベ(LOEWE)にフィーチャー。ロエベの2024年秋冬コレクションショーの会場となったパリのヴァンセンヌ城に、展覧会さながらに飾られたアルバート・ヨークの作品。ロエベのクリエイティブ ディレクターであるジョナサン・アンダーソンは、2024年秋冬コレクションで「由緒」について、それが現代において意義あるものなのかを、アルバート・ヨークの小さくも鮮やかな絵画とともに、外部からの視点と、内部の観察で研究します。今回は、ジョナサン・アンダーソンのコレクションノートに引用されたアルバート・ヨークの言葉にある「楽園」をテーマに、写真家・笠原秀信が現実の世界から絵画の世界に入り込んでしまう「LOEWE x エデンの園」を表現するストーリーをお送りします。Our Fashion Story_vol.22 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINEOur Fashion Story_vol.22 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINEOur Fashion Story_vol.22 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINEOur Fashion Story_vol.22 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINEOur Fashion Story_vol.22 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINEブラウス 13万9700円ショートパンツ 9万200円ブーツ 22万9900円バッグ 103万700円リング 8万3600円ピアス 12万6500円Our Fashion Story_vol.22 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINEOur Fashion Story_vol.22 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINEシャツ 24万6400円パンツ 60万9400円シューズ 16万3900円リング 8万3600円ピアス 12万6500円Our Fashion Story_vol.22 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINEシャツ 21万3400円パンツ 42万6800円シューズ 24万6400円バッグ 103万700円リング 8万3600円ピアス 12万6500円掲載アイテムのお問い合わせ:ロエベ ジャパンクライアントサービス03-6215-6116《今回使用したコスメティック》ザ リキッドブラッシュ フォギー 0073,740円ザ アイシャドウ パレット + ”サイレンスト セレニティ” 1026,820円ザ リップバーム ソフトマット ”サイレンスト セレニティ” 1024,070円ザ ネイル ボリッシュ + ”サイレンスト セレニティ” 123C2,420円お問い合わせ:アディクション ビューティ0120-586-683《Our Fashion Story vol.22:Staff Credit》Photographs: Hidenobu KasaharaHair : Chiharu YadaMake-up : KOTOMiModel : MIYA BELLAMYArt Direction & Styling : Hidenobu Kasahara>>その他のOur Fashion Storyは こちら から