MLBが11月17日(日本時間11月18日)、公式Xアカウントを更新。カブス・今永昇太の“黄金の左腕”が炸裂する瞬間を動画で公開し、反響を呼んでいる。

同カウントは、「We’d hit the Siu like Shota if we actually won a prize at the claw machine」と紹介しつつ、Tシャツ姿の今永がクレーンゲームに挑戦する姿を収めた動画を公開。その動画で今永は、真剣なまなざしでゲーム機に向かうと、今季15勝を挙げた“黄金の左腕”で景品に狙いを定めながら手馴れた様子で操作。愛くるしいぬいぐるみがアームによって引き上げられると、獲れるとは思わなかったのか、その結果に自ら驚いた様子を見せることに。その後、実際にぬいぐるみを手にすると、今永はなんとも嬉しそうな笑顔を見せながら、クリスティアーノ・ロナウドの「Siu!」やゆりかごポーズのパフォーマンスを披露。その喜びを全力で現す姿をファンに向けて披露した。

なぜかMLB公式アカウントで披露されることとなったこうした今永の投稿に、日米のファンも注目。ネット上の野球ファンからは「突然どうしたの?」「クリスティアーノ今永」「ホント最高」「今永先生w」「クリロナwww」「歌の次はクレーンゲームw」「謎テンションw」「先生何やってんのw」といった様々な反響が巻き起こっている。 (ABEMA『SPORTSチャンネル』)