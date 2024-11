11月15〜17日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、『踊る大捜査線』シリーズで、柳葉敏郎演じる室井慎次を主人公にした映画2部作の後編『室井慎次 生き続ける者』が、初週金土日動員26万8000人、興収3億7700万円をあげ、初登場1位に輝いた。11月8日〜10日まで先行上映の数字を含む成績は動員42万人、興収6億円に迫る数字となっている。2位は、先週1位スタートを切った『劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK』が、週末金土日動員12万5000人、興収1億7900万円をあげたものの、1つ順位を下げた。

3位は、ローマ帝国を舞台に剣闘士の戦いを描いたリドリー・スコット監督によるオスカー受賞作の続編『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』が、初週金土日動員10万3000人、興収1億6300万円をあげ初登場。4位は、公開3週目を迎えた『ヴェノム:ザ・ラストダンス』がランクインした。5位、6位は初登場。5位には超不運体質な男子高生を描いた田村結衣の人気ラブコメ漫画を八木勇征主演で実写化した『矢野くんの普通の日々』が、6位には、7人組ダンス&ボーカルグループ“BE:FIRST”のライブドキュメンタリー第2弾『BE:the ONE−MEANT TO BE−』が、それぞれランクインした。まだ8位には、「第76回エミー賞」でドラマシリーズ部門の作品賞をはじめ18冠に輝いた真田広之主演作ドラマ『SHOGUN 将軍』の第1話、2話が期間限定で劇場公開され、ランクインを果たした。11月15〜17日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。第1位:『室井慎次 生き続ける者』第2位:『劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK』第3位:『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』『室井慎次 敗れざる者』第4位:『ヴェノム:ザ・ラストダンス』第5位:『矢野くんの普通の日々』第6位:『BE:the ONE−MEANT TO BE−』第7位:『室井慎次 敗れざる者』第8位:『SHOGUN 将軍』第9位:『レッド・ワン』第10位:『スマホを落としただけなのに -最終章- ファイナル ハッキング ゲーム』